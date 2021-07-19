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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تنحي رئيس وزراء هايتي المؤقت كلود جوزيف وتسليمه السلطة لـمنافسه أرييل هنري

رئيس هايتي الراحل
رئيس هايتي الراحل

صرح رئيس وزراء هايتي المؤقت كلود جوزيف لصحيفة واشنطن بوست اليوم الاثنين، بأنه وافق على التنحي وتسليم السلطة لأرييل هنري، منافسه المدعوم من المجتمع الدولي.

 

وقاد جوزيف هايتي اسمياً بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في وقت سابق من شهر يوليو. 

 

وتم تعيين هنري رئيسًا للوزراء من قبل مويس قبل أيام قليلة من مقتله.

 

وقُتل مويس بالرصاص في منزله في 7 يوليو، وأصيبت زوجته ، مارتين ، وتم نقلها جواً إلى مستشفى أمريكي.

 

وقالت الشرطة إنها تعرفت على 28 مشتبهاً بهم، وتم اعتقال 23 منهم على الأقل، ومعظم المشتبه بهم مواطنون كولومبيون.

واشنطن هايتي جوزيف هنري اعتقال اغتيال الرئيس جوفينيل مويس رئيس وزراء هايتي كلود جوزيف

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