وكيل صحة الغربية: انتهاء أعمال التطوير بمستشفي حميات كفر الزيات قريبا..شاهد

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ورافقه الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجي، مستشفى حميات كفر الزيات للوقوف على ما تم من الإنتهاء من أعمال التطوير فى الجناح الخلفي للمستشفي والاستقبال حيث جارى العمل بصورة جيده ومن المحتمل الإنتهاء من التطوير قريبا.

وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمتابعة تطوير المنظومة الصحية والبنية التحتية للمستشفيات.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المستشفي تستقبل المرضي بالجناح الأمامى بسعة ٤٠ سرير بالإضافة إلى قسم الإدارة، مشيرا إلى انخفاض أعداد مرضى كورونا بصورة كبيرة.

كما أثني على جميع العاملين وحثهم على بذل مزيد من الجهد وإتباع معايير الجوده ومكافحة العدوى والإجراءات الإحترازية لعدم انتشار العدوى والحفاظ على سلامة المرضى.

كما فاجىء العاملين بأقسام مستشفى ابيار المركزي لمتابعة انتظام سير العمل وتواجد الطواقم الطبية والمرور على قسم الاستقبال وأقسام الداخلى والحضانات والغسيل الكلوى والتأكد من توفر جميع المستلزمات والأدوية اللازمة والمرور على المرضى وسماع شكواهم وحلها، مؤكدا على بذل مزيد من الجهد لتقديم خدمة مميزه للمرضى وزيادة نشاط ومؤشرات الأداء.

بالصور ..وكيل الصحة بالغربية يتابع أعمال التطوير بحميات كفر الزيات

IMG-20210719-WA0062

IMG-20210719-WA0058

IMG-20210719-WA0059

IMG-20210719-WA0056

IMG-20210719-WA0057

IMG-20210719-WA0060

IMG-20210719-WA0061

IMG-20210719-WA0053

IMG-20210719-WA0055