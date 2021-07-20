أخبار التكنولوجيا.. احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد.. وكيفية إجراء مكالمة فيديو على تطبيق Google Duo

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، التي تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:



تعتزم شركة ريلمي Realme الصينية، إطلاق هاتفها الذكي الجديد GT Explorer Master Edition، في 21 من الشهر الحالي، بمعالج قوى، وشاشة ذات جودة فائقة، مع العديد من المواصفات العالية والسعر المنافس.



حذر خبراء متخصصون في مجال الأمن الإلكتروني من تطبيق المراسلة Facebook Messenger ماسنجر المملوك لشركة فيسبوك، وذلك بسبب فشل التطبيق في استخدام التشفير من طرف إلى طرف مثل واتسآب.



تعمل شركة شاومي الصينية على إضافة التحديثات باستمرار لهواتفها الذكية، وقامت فى آخر تحديث لها بإضافة واجهة المستخدم MIUI 12.5 المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11 لهاتفها الذكي POCO X2 من علامتها التجارية الفرعية بوكو.



أتاح موقع تويتر ميزة جديدة للمستخدمين وهي ميزة التغريد الصوتية، مع وصف توضيحي تلقائي للتغريدات الصوتية، وذلك لجميع مستخدمي هواتف آيفون، فيما سيطلق الميزة قريبا لمستخدمي هواتف أندرويد والويب.



أعلنت شركة هواوى الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها الرائدة Huawei P50 التي تأجل الإعلان عنها أكثر من مرة بسبب عدد من المشكلات التي تواجه الشركة على رأسها الحظر الأمريكى عليها و النقص الشديد في أشباه الموصلات.



يعتبر تطبيق مكالمات الفيديو Google Duo تطبيق تطبيق مجاني من شركة جوجل تتيحه لمستخدمي هواتف أندرويد بديلا عن تطبيق FaceTime التي تتيحه شركة آبل لمستخدمي هواتف آيفون، ويعد التطبيق واحدا من أفضل تطبيقات الفيديو وتعمل جوجل على إضافة العديد من الميزات له لتطويره، وهو ما يعد البديل الأمثل للمعايدة على أصدقائك في العيد.



عقد موقع إنستجرام المملوك لشركة فيسبوك الشهر الماضي، أول أسبوع للمبدعين للمرة الأولى، حيث وصفته الشركة بأنه مؤتمر لثلاثة أيام غيرمجرى الحياة في الشركة، إلا أن فيسبوك أرادت الذهاب بعيدا عن هذا حيث أعلنت عن خطتها لاستثمار مليار دولار في صناع المحتوى والمؤثرين بحلول نهاية العام القادم 2022.