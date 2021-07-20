عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد.. وكيفية إجراء مكالمة فيديو على تطبيق Google Duo

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، التي تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

 

ريلمي تعتزم إطلاق هاتف GT Explorer Master بإمكانات كبيرة وسعر مناسب


تعتزم شركة ريلمي Realme الصينية، إطلاق هاتفها الذكي الجديد GT Explorer Master Edition، في 21 من الشهر الحالي، بمعالج قوى، وشاشة  ذات جودة فائقة، مع العديد من المواصفات العالية والسعر المنافس.

 

لهذه الأسباب.. احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد


حذر خبراء متخصصون في مجال الأمن الإلكتروني من تطبيق المراسلة Facebook Messenger ماسنجر  المملوك لشركة فيسبوك، وذلك بسبب فشل التطبيق في استخدام التشفير من طرف إلى طرف مثل واتسآب.

 

شاومي تطلق تحديثا مهما لمستخدمي هواتف POCO X2


تعمل شركة شاومي الصينية على إضافة التحديثات باستمرار لهواتفها الذكية، وقامت فى آخر تحديث لها بإضافة واجهة المستخدم MIUI 12.5 المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11 لهاتفها الذكي POCO X2  من علامتها التجارية الفرعية بوكو.

 

تويتر يتيح التغريدات الصوتية لجميع مستخدمي آيفون .. تفاصيل


أتاح موقع تويتر ميزة جديدة للمستخدمين وهي ميزة التغريد الصوتية، مع وصف توضيحي تلقائي للتغريدات الصوتية، وذلك لجميع مستخدمي هواتف آيفون، فيما سيطلق الميزة قريبا لمستخدمي هواتف أندرويد والويب.

 

هواوى تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها الرائدة Huawei P50


أعلنت شركة هواوى الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها الرائدة Huawei P50 التي تأجل الإعلان عنها أكثر من مرة بسبب عدد من المشكلات التي تواجه الشركة على رأسها الحظر الأمريكى عليها و النقص الشديد في أشباه الموصلات.

 

للمعايدة على أصدقائك .. كيفية إجراء مكالمة فيديو على تطبيق Google Duo


يعتبر تطبيق مكالمات الفيديو Google Duo تطبيق تطبيق مجاني من شركة جوجل تتيحه لمستخدمي هواتف أندرويد بديلا عن تطبيق FaceTime التي تتيحه شركة آبل لمستخدمي هواتف آيفون، ويعد التطبيق واحدا من أفضل تطبيقات الفيديو وتعمل جوجل على إضافة العديد من الميزات له لتطويره، وهو ما يعد البديل الأمثل للمعايدة على أصدقائك في العيد.

 

مكافآت وأرباح.. لماذا خصصت فيسبوك مليار دولار لصناع المحتوى


عقد موقع إنستجرام المملوك لشركة فيسبوك الشهر الماضي، أول أسبوع للمبدعين للمرة الأولى، حيث وصفته الشركة بأنه مؤتمر لثلاثة أيام غيرمجرى الحياة في الشركة، إلا أن فيسبوك أرادت الذهاب بعيدا عن هذا حيث أعلنت عن خطتها لاستثمار مليار دولار في صناع المحتوى والمؤثرين بحلول نهاية العام القادم 2022.

أخبار التكنولوجيا تطبيق ماسنجر هاتفك الآيفون اجراء مكالمة فيديو تطبيق Google Duo هاتف GT Explorer Master هواتف POCO X2 تويتر شاومي هواوي جوجل هواتف Huawei P50 فيسبوك

ترشيحاتنا

نشرة مرور الجيزة .. سيولة مرورية بكافة الطرق والمحاور

قصة ملهمة للباحثة أمل أمين.. سافرت إلى 35 دولة و حصدت جائزة العلوم من إسبانيا.. حوار

بعد تصدرها قائمة المبيعات.. سعر ومواصفات تويوتا كورولا في مصر

تشكيل منتخب إسبانيا لمواجهة مصر في أولمبياد طوكيو

تشكيل منتخب مصر أمام إسبانيا في أولمبياد طوكيو

كما وعدتكم.. آبي أحمد يوجه رسالة بالعربية إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

تشابه أسماء .. صاحب الصور المتداولة بالخطأ لقاتل والده يحرر محضرا لتشويه سمعته

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

كما وعدتكم.. آبي أحمد يوجه رسالة بالعربية إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة

أخبار نادي الزمالك.. رسالة نارية من مرتضى منصور.. وقف التعاقد مع هؤلاء اللاعبين.. حذف صورة فرجاني ساسي

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

قنوات مجانية تعرض مباراة منتخب مصر الأولمبي وأسبانيا في أولمبياد طوكيو غدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

يمسكان بأيدي بعضهما.. مفاجأة مؤلمة بعد انتشال جثتي طفل وشقيقته من بحيرة.. صور

أثناء مباراة كرة قدم.. شبح ترابي يبتلع اللاعبين |فيديو

فيديو

فيديوجراف| ممنوع الزيارة.. تطورات جديدة لحالة ياسمين عبد العزيز الصحية

متغيبان منذ 3 أيام.. العثور على جثتي شاب وفتاة في حالة تعفن

مصرع 12 شخصًا| مياه الأمطار للأكتاف داخل مترو بالصين

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

المزيد

ساحة رأي

محمد حبيب يكتب: دار الإفتاء تستعد للتحول الرقمي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ