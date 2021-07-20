محمد كمال يقلد الزعيم عادل إمام: "عندنا مشنكاح عايزين"

أكد فنان التقليد محمد كمال، أنه بدأ في مجال تقليد الفنانين صدفة، إذ أنه كان يقلد ويتحدث بشكل قريب جدًا للفنان عادل إمام، كما أنه كان يضحك أصحابه من خلال التقليد للمشاهير والفنانيين، وتفاجئ برد فعل الجمهور.

وقلد "كمال"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، الفنان عادل إمام والفنان أحمد مكي والفنان أحمد السقا والفنان أحمد عز، قائلًا بصوت الفنان عادل إمام، :"معندناش طعمية عندنا مشنكاح عايز مشنكاح"، وغنى أغنية "أهلا بالعيد" بصوت الفنانيين.

وأضاف أنه يجرب تقليد الشخصية في أسبوع لكي يكون أكثر قرب من شخصيات الفنانيين، كما أنه عمل كممثل مسرحي ولكنه اتجه لطريق الميديا، إذ أنه يفكر في التمثيل خلال الفترة المقبلة.