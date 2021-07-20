عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد كمال يقلد الزعيم عادل إمام: "عندنا مشنكاح عايزين"

صدى البلد

أكد فنان التقليد محمد كمال، أنه بدأ في مجال تقليد الفنانين صدفة، إذ أنه كان يقلد ويتحدث بشكل قريب جدًا للفنان عادل إمام، كما أنه كان يضحك أصحابه من خلال التقليد للمشاهير والفنانيين، وتفاجئ برد فعل الجمهور.

وقلد "كمال"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، الفنان عادل إمام والفنان أحمد مكي والفنان أحمد السقا والفنان أحمد عز، قائلًا بصوت الفنان عادل إمام، :"معندناش طعمية عندنا مشنكاح عايز مشنكاح"، وغنى أغنية "أهلا بالعيد" بصوت الفنانيين.

وأضاف أنه يجرب تقليد الشخصية في أسبوع لكي يكون أكثر قرب من شخصيات الفنانيين، كما أنه عمل كممثل مسرحي ولكنه اتجه لطريق الميديا، إذ أنه يفكر في التمثيل خلال الفترة المقبلة.

اخبار التوك شو الفنان محمد كمال عادل إمام

موضوعات متعلقة

محمد كمال.. قصة صاحب أكبر محتوى عربي عن الهجرة لأستراليا على يوتيوب

ترشيحاتنا

دراسة: نقص الأوميجا 3 يقصر ​​العمر أكثر من التدخين

الجيزة في 24 ساعة|فرمانات من المحافظ لطوارئ العيد.. ورفع 1360 طن قمامة

اقتصاد السعودية|سوق الماشية يشهد نشاطاً في البيع مع عيد الأضحى

هواوى تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها الرائدة Huawei P50

خاص.. خط سير رباعي الأهلي للوصول إلى طوكيو

شاهد.. البعثة المصرية بأولمبياد طوكيو تؤدى صلاة عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

الجوكر تراجع .. بيراميدز يقلب الطاولة على نجوم الأهلي ويوقع غرامات

لهذه الأسباب.. احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. لماذا سُمي جبل عرفات بهذا الاسم؟

فيديوجراف.. قصة الناجي الوحيد خافيير في 2027

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ