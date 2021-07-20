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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تشتري سيارتها الجديدة.. لجين عمران بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران، فيديو جديدا، خلال شرائها سيارة جديدة، وذلك عبر حسابها  على “إنستجرام”، حيث ظهرت لجين عمران بإطلالة ساحرة وانيقة.

 

تفاصيل إطلالة لجين عمران

 

وظهرت لجين عمران مرتدية فستانا طويلا باللون الأبيض والأسود برسمة التايجر وبأكمام طويلة، واختارت حذاء وحقيبة باللون الموف، ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها .
 

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وأكملت لجين عمران إطلالتها بترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها وظهرها، بتسريحة انسيابية وناعمة الناعمة، وارتدت عليه قبعة باللون الأسود، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.


واختارت لجين عمران بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الفوشيا، مع وضع الآي لاينر والماسكرا والكحل الأسود لتبرز جمال عينيها.

 


وتزينت لجين عمران بالاكسسوارات لتكتمل من اناقتها، حيث اختارت اساور وخاتم باللون الذهبي ونظارة شمسية باللون الأسود، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وساحرة.

حياة لجين عمران الأسرية

 

ولدت لجين عمران في 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا عرب"، وهي أخت الفنانة أسيل عمران.


وشهدت مدينة الجبيل شرق السعودية ميلاد لجين عمران، وشقيقتها الصغرى هي الممثلة والمغنية أسيل، وتزوجت بسن صغيرة من والد أبنائها سمير وجيلان لكنها انفصلت بعد إنجابهم، بدأت مشوارها المهني عام 1999 بالعمل في المجال المصرفي في الرياض كمنسقة عمليات في قسم الحوالات في «البنك السعودي الهولندي».

 

مسيرة لجين عمران العملية


وانتقلت عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في "سيتي بنك" في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تليفزيون البحرين.وعملت عمران في تليفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على إم‌ بي‌ سي 1 نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها.


وقدّمت لجين عمران أمسيات شعرية في مهرجانات عدة مهرجان الدوحة الثقافي عام 2005، ومهرجان هجن الرئاسة في أبوظبي، حيث كرمت في كلا المهرجانين.

ومارست لجين عمران مهنة الصحافة الورقية من خلال صفحة ثابتة مثيرة للجدل في إحدى المطبوعات السعودية، واختيرت من قبل «دار الصدى الإماراتية» كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، وكأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة "زهرة الخليج".

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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