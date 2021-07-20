الأورمان: بدء ذبح 30 عجلاً في مجزر كفر الشيخ

بدأت جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ اليوم، الثلاثاء، في ذبح 8 عجول من بعد صلاة العيد مباشرة بمجزر كفر الشيخ المعتمد من وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطري.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم تطهير المجزر بالكامل وبدأ الذبح، مشيرا إلى أنه بمجرد الانتهاء من الذبح والتجزير والتشفية سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال شعبان إن الكمية المخصصة من اللحوم المستوردة تبلغ 28 ألف كيلو، مؤكداً أنه يتم ذبحها خلال أيام العيد وتوزع بعد شهرين حين وصولها مصر.

في سياق آخر، أدى أهالي محافظة كفر الشيخ صلاة عيد الأضحى في 4500 مسجد بمدن وقرى المحافظة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقدم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، التهنئة لأهالي المحافظة والقيادات التنفيذية والشعبية بمناسبة عيد الأضحى، داعياً الله أن يحفظ مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما قدم عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، التهنئة لأهالي المحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية.

ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية أوقاف كفر الشيخ أي مخالفات أثناء أداء صلاة عيد الأضحى، وتابع الشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أداء الآلاف من المصلين بالمساجد بالقرى والمدن، صلاة عيد الأضحى المبارك، كما تواجد رجال الأمن لأعمال التأمين، كما تواجدت سيارات الإسعاف في محيط المساجد.