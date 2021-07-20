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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

"شؤون الحرمين": إجراءات مكثفة لتوفير سبل الراحة للحجاج لأداء طواف الإفاضة

طواف الإفاضة
طواف الإفاضة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه جرى تسخير جميع الإمكانات والجهود؛ لتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام الذي وصلوا اليوم إلى المسجد الحرام؛ لأداء طواف الإفاضة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.

 

وقال مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية - إنه تم التأهب والاستعداد لبدء المرحلة الأولى من تفويج الحجاج لطواف الإفاضة بالمسجد الحرام لليوم العاشر من ذي الحجة بجميع أدوار صحن المطاف والمسعى، وتهيئة مواقع تنظيم الحجاج والتي تتسع لنحو 11 ألف حاج لتنظيم دخولهم لأدوار صحن المطاف بتوسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله والتي ستستمر خلال مرحلتين ليومي العاشر والحادي عشر من ذي الحجة.
 

وأشار الحجيلي إلى استعداد أكثر من 500 موظف وموظفة لاستقبال الحجاج منذ صباح يوم العاشر من ذي الحجة لأداء طواف الإفاضة.
 

وكان ضيوف الرحمن قد شرعوا في أداء طواف الإفاضة، حيث أدى أول وفود حجاج هذا العام الطواف، وسط منظومة من الخدمات، والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، والتدابير الوقائية المكثفة التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.

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