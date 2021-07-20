تعرف على حالة الطقس فى عيد الأضحى بعمان

قالت هيئة الطيران المدني فى سلطنة عمان، إن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، سيكون غائم جزئيا إلى غائم على محافظة ظفار مع فرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وصحوًا إلى غائم جزئيًا على بقية محافظات السلطنة مع فرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة على جبال الحجر وأجزاء من محافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية والوسطى والداخلية والظاهرة خلال المساء.

وتوقعت هيئة الطيران المدني فى عمان وفقا لما ذكرته الشبيبة، احتمال تصاعد الغبار بفعل الرياح النشطة على المناطق الصحراوية والمكشوفة لمحافظتي ظفار والوسطى واحتمال تدفق السحب على محافظة مسندم قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة خلال الليل وتمتد تدريجيًا على أجزاء من سواحل بحر عُمان في الصباح الباكر.

وتهب على سواحل بحر عمان رياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة خلال النهار تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلًا، وتهب على سواحل بحر العرب رياح جنوبية غربية نشطة، فيما تهب على بقية محافظات السلطنة رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة وتكون نشطة أحيانا على محافظتي الوسطى وظفار.

وسيكون البحر هائج الموج على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له أربعة أمتار، وهادئ إلى متوسط الموج على بقية سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترًا ونصف المتر.

فيما تبلغ درجات الحرارة في ولاية السيب 42/ 31 وفي ولاية صلالة 28/ 25، وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 44 في ولايتي السويق وصور وأدناها 14 درجة في جبل شمس.