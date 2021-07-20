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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجازر كفر الشيخ تستقبل 530 رأس ماشية في أول أيام عيد الأضحى

فحص المواشي قبل ذبحها
فحص المواشي قبل ذبحها


استقبل 19 مجزراً بالمدن ونقاط الذبح بعدد من القرى أول أيام عيد الأضحى المبارك بمحافظة كفر الشيخ، 530 رأس ماشية تم ذبحهم، بعد إجراء الكشف الظاهري على الماشية بأنواعها "أبقار وجاموس وأغنام وماعز وإبل"، بالإضافة لإجراء الكشف على اللحوم بعد الذبح، لضمان سلامتهم من أي أمراض تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ لاستقبال أضاحي المواطنين مجاناً.

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أكد الدكتور أيمن عبد الرحيم، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، هناك متابعة جيدة ل 19 مجزراً ونقاط الذبح، لاستقبال الماشية، وتقديم كافة الخدمات للجزارين والأهالي، ومن خلال الكشف الظاهري على الماشية، والكشف الطبي على اللحوم لم يتم رصد أي ماشية مصابة بالأمراض.

وأضاف مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، في حالة اكتشاف إصابة اللحوم بالأمراض أثناء الكشف عليها بعد ذبح الماشية، يتم تعويض صاحبها، مؤكداً أن هناك تعليمات مشددة من محافظ كفر الشيخ لتوفير كل سبل الراحة للأهالي.

قال الدكتور علاء البنا، مدير عام المجازر بمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، هناك متابعة مستمر للمجازر ونقاط الذبح، بتواجد أطباء بيطريين للكشف على الماشية بأنواعها، والإشراف على تقديم كافة السبل لراحة المواطنين الراغبين في ذبح أضاحيهم أو الجمعيات والأفراد، مؤكداً أنه يتم استقبال أضاحي المواطنين مجانا بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أيمن عبدالرحيم، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، وكل الخدمات المقدمة للمواطنين مجاناً بدءا من استقبال الأضاحي وإجراء الكشف البيطري عليها ظاهراً لضمان سلامتها، وخلوها من العيوب، إضافة للشروط الشرعية للأضحية.

وأضاف الدكتور أسامة عوض، مدير المجازر، نقدم عدد من الخدمات لأهالي المحافظة المترددين على المجزر سواء الكشف الطبي الظاهري على الماشية أو الكشف على اللحوم بعد الذبح، وفي حالة عدم اصطحاب جزار من قبل الأهالي هناك جزارين بالمجزر يذبحون الأضاحي مجاناً، والمجزر به كافة الإمكانيات والمياه متوفرة وهناك أحواض لملئها في حالة انقطاع المياه، ولكن تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشددة لشركة مياه الشرب بعدم انقطاع المياه، وهناك سيارات يمكن تمدنا بها شركة مياه الشرب.

عيد الأضحى الطب البيطري محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين

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