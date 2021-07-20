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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تدين بشدة هجوما استهدف سوقاً في مدينة الصدر العراقية

الإمارات
الإمارات

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم سوقاً مزدحماً في مدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن قتلى وإصابات.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وفقا لصحيفة الاتحاد أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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وكان قد أوقع انفجار في سوق بمدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد أمس عشرات القتلى والجرحى، وأعلنت الحكومة العراقية إجراءات طوارئ عاجلة للوقوف على حقيقته وتتبع منفذيه.

ووفقًا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، قُتل نحو 35 شخصًا وأصيب نحو 60 آخرين جراء الانفجار، الذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن تنفيذه، قائلا إن انتحاريا يدعى أبو حمزة العراقي نفذه.

ورجحت مصادر طبية في العراق ارتفاع عدد القتلى، إذ يوجد بين المصابين عدد من الحالات الخطرة. وظهر في لقطات فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الضحايا والدماء منتشرة في كل مكان، والناس من حولهم يصرخون.

الامارات الهجوم الإرهابي مدينة الصدر العاصمة العراقية بغداد الإرهاب

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