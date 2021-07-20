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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

ملحمة عطاء وطني .. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بذكرى ثورة يوليو

وزير الداخلية
وزير الداخلية

أرسل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة.

وجاء نص التهنئة كالتالي:
بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة يسرنى وهيئة الشرطة أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات بدوام التوفيق والسداد .. إن الإحتفاء بتلك الذكرى الوطنية الخالدة إنما يُجسد قيم الوفاء لملحمة عطاء وطنى أهدت الأمم نموذجاً فريداً لشعب عظيم يلتف حول قيادته الحكيمة عبر العصور لتحيا مصر الكنانة فى عزة وكرامة .. ويرسخ للأجيال المتعاقبة قيم العطاء والولاء .. لغدٍ مشرق ومستقبلٍ مفعم بالآمال والطموحات .. حفظكم الله يا سيادة الرئيس ورعاكم وكلل بالنجاح مسيرة عطائكم لبلوغ مسارات التنمية الشاملة مستهدفاتها .. ليحصد الشعب المصرى العظيم ثمار التنمية والازدهار والرخاء .
وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير.

 

كما بعث محمود توفيق - وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتو حنفى جبالى – رئيس مجلس النواب.
جاء بها:
يطيب لى وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى بدوام التوفيق والسداد .. تُجسد تلك الثورة المجيدة أعظم صور التحدى والإرادة لإعلاء قيم العزة والكرامة على مر الزمان .. ويأتى إحتفالنا بها فى كل عام ليؤكد العزم على مواصلة صناعة مستقبل مشرق لأجيال تنعم بالأمن والرخاء فى ظل القيادة الوطنية الحكيمة لمسيرة التنمية والبناء .. حــفظ الله مصــــر واحة للخير والنماء ورعى رجالها وأبطالها .. وكلل بالنجاح مسيرتكم الوطنية المعطاءة .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .
 وكل عـام وسيـــادتكم بخــير .

 

كما بعث محمود توفيق - وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق – رئيس مجلس الشيوخ.
جاء بها:
يُسعدنى وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة أن نهدى لسيادتكم ، والسادة أعضاء مجلس الشيوخ المُوقر أصدق التهانى ، مقرونة بأسمى الأمانى بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة الوطنية علينا جميعاً ومصرنا فى تقدم وريادة .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير . 
وكل عـام وسيـــادتكم بخــير .

 

كما بعث محمود توفيق - وزير الداخلية، برقية تهنئة الدكتور مصطفى مدبولى – رئيس مجلس الوزراء.
جاء بها:
بمشاعر ملؤها التوقير لشخصكم الكريم أتشرف وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات بدوام التوفيق والسداد .. ونحن إذ نحتفل بهذه الذكرى الوطنية الخالدة التى تجسد على مر التاريخ نموذجاً لإصطفاف الشعب والجيش المصرى العظيم لإعلاء راية الوطن خفاقة فوق أحقاد الطامعين .. لنرجو لمسيرة سيادتكم المعطاءة التوفيق والسداد .. للوفاء بمتطلبات الحاضر وتمهيد السبيل لمستقبل أرغد للبلاد .. ينعم فيه الشعب المصرى العظيم بثمار التنمية والرخاء .
وكل عـام وسيـــادتكم بخــير .

 

كما بعث محمود توفيق - وزير الداخلية، برقية تهنئة للسيد الفريق أول/محمد زكى– القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

جاء بها:
يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة أن نعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن عميق الإعزاز والتقدير   وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد .. ستظل ثورة يوليو المجيدة على مر العصور .. بؤرة إشعاع وشعلة نور لا تنطفئ نسترجعها كمصدر لقيم العطاء والفداء .. تلك الذكرى الوطنية التى يعتز بها المصريون ويُجسد أحداثها تلاحم شعب أبى مع قواته المسلحة الباسلة لإعلاء قيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية .. عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن .. يواصل أبطالها العطاء فى ميادين الفداء والتنمية والبناء .. لتبقى مصر دائماً واحة يحدوها التقدم والعزة والرخاء .
وكل عـام وسيـــادتكم بخــير .

 

كما بعث محمود توفيق - وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق محمد فريد – رئيس أركان حرب القوات المسلحة .

جاء بها :
يسرنى وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة أن نبعث لسيادتكم والأخوة والأبناء قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بأخلص التهانى وأسمى الأمانى .. متمنين لسيادتكم مزيداً من الرفعة والتقدم .. داعين المولى تعالى أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم .. وأن يهيئ لها من فضله .. مزيداً من التقدم والنجاح .. وأن يُعيد علينا جميعاً هذه الذكرى الخالدة ومصرنا فى عزة وازدهار .
وكل عـام وسيـــادتكم بخــير .

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