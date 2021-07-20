الأمن العام يضبط 190 سلاحا ناريا و225 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 190 سلاحا ناريا، و225 قضية مخدرات، وتنفيذ 79 ألفا و269 حكما قضائيا متنوعا.



واستهدفت الحملة – التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



وأسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 163 متهما بحوزتهم 190 قطعة سلاح ناري، شملت 25 بندقية آلية، و31 بندقية خرطوش، و9 طبنجات، و125 فرد محلى الصنع، و260 طلقة مختلفة الأعيرة، و30 خزينة متنوعة و260 قطعة سلاح أبيض.



كما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 79 ألفا و269 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 355 حكم جنايات، و23 ألفا و345 حكم حبس جزئي، و4 آلاف و657 حكم حبس مستأنف، و39 ألفا و546 حكم غرامات و11 ألفا و366 حكم مخالفات.



وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 225 قضية مخدرات، ضمت 242 متهما، ضُبط بحوزتهم نحو 24.6 كيلو جرام من مخدر البانجو، و10.8 كيلو جراما من مخدر الحشيش، و3.3 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و1.4 كيلو جرام من مخدر الإستروكس، وكيلو جرام من مخدر الهيدرو، و55 جراما من مخدر الفودو، و629 جراما من مخدر الشابو، و30 جراما من مخدر الأفيون و3 الاف و671 قرصا مخدرا.



كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 35 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 19 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 335 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 25 ألفا و753 مخالفات مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، عن فحص 57 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 حالات منهم.



كما أسفرت جهود الحملات فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط تشكيل عصابي، ضم متهمين اثنين، ارتكبوا 5 حوادث متنوعة… وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

