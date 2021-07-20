صيدلة حلوان: ورش عمل لرفع مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل

قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان،إن الكلية حريصة على عقد ورش العمل التى تقوم بتأهيل طلاب الكلية والخريجين وجعلهم مواكبين لسوق العمل عن طريق صقلهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة .
وأضاف "سرور" لـ«صدى البلد»، بأن الكلية سوف تقوم خلال الأيام القادمة بتنظيم عدد من ورش العمل التي تهدف لرفع مهارات الطلاب والخريجين وإكسابهم مهارات إضافية تعطيهم ميزات نسبية عن الانضمام لسوق العمل.
وأضاف عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان أن الكلية سوف تقوم فى الفترة المقبلة بتنظيم العديد من ورش العمل التدريبية وتستضيف فيها مدربين على أعلي مستوي وذوي خبرات متميزة علي المستوي الدولي والمحلي .
وكانت قد نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان ورشة عمل حول بيئة العمل في شركات الدواء والأجهزة الطبية وفرص العمل المتاحة لخريجي كلية الصيدلة في هذه الشركات، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور ممدوح المهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وريادة الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.
حصلت الطالبة مايا مجدي حلمي بكلية الطب الفرقة الرابعة جامعة حلوان على المركز الأول في اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية والذي عقد بجامعة الفيوم .
وهنأ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الطالبة مايا لفوزها المستحق وعن جدارة في المسابقة التي تنافس فيها كافة طلاب الجامعات بروح رياضية وبقوة واستطاعت ابنه الجامعة الفوز بالمركز الأول لتميزها، وأشار سيادته أن جامعة حلوان تزخر يالطلاب المتميزين من أصحاب المواهب العلمية والثقافية الذين يمثلون نموذجاً مثالياً للطالب الجامعي، فى الوقت الذي تسعي فيه الجامعة لتنفيذ ودعم الأنشطة الطلابية المتنوعة ورعاية الطلاب المتميزين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد في الدراسة والتنمية البشرية لذاتهم.