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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صيدلة حلوان: ورش عمل لرفع مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان،إن الكلية حريصة على عقد ورش العمل التى تقوم بتأهيل طلاب الكلية والخريجين وجعلهم مواكبين لسوق العمل عن طريق صقلهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة .

وأضاف "سرور" لـ«صدى البلد»، بأن الكلية سوف تقوم خلال الأيام القادمة بتنظيم عدد من ورش العمل التي تهدف لرفع مهارات الطلاب والخريجين وإكسابهم مهارات إضافية تعطيهم ميزات نسبية عن الانضمام لسوق العمل.

وأضاف عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان أن الكلية سوف تقوم فى الفترة المقبلة بتنظيم العديد من ورش العمل التدريبية وتستضيف فيها مدربين على  أعلي مستوي وذوي خبرات متميزة علي المستوي الدولي والمحلي .

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وكانت قد نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان  ورشة عمل حول بيئة العمل في شركات الدواء والأجهزة الطبية وفرص العمل المتاحة لخريجي كلية الصيدلة في هذه الشركات، وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور ممدوح المهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وريادة الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

حصلت الطالبة مايا مجدي حلمي بكلية الطب الفرقة الرابعة جامعة حلوان على المركز الأول في اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية والذي عقد بجامعة الفيوم .

وهنأ  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الطالبة مايا لفوزها المستحق وعن جدارة في المسابقة التي تنافس فيها كافة طلاب الجامعات بروح رياضية وبقوة واستطاعت ابنه الجامعة الفوز بالمركز الأول لتميزها، وأشار سيادته أن جامعة حلوان تزخر يالطلاب المتميزين من أصحاب المواهب العلمية والثقافية الذين يمثلون نموذجاً مثالياً للطالب الجامعي، فى الوقت الذي تسعي فيه الجامعة لتنفيذ ودعم الأنشطة الطلابية المتنوعة ورعاية الطلاب المتميزين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد في الدراسة والتنمية البشرية لذاتهم.

الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان ورش العمل سوق العمل صدى البلد مهارات الطلاب والخريجين

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