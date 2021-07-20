حتى نهاية أغسطس.. خدمة اجتماعية حلوان تتابع استقبال أوراق التقدم للدراسات العليا

أعلنت جامعة حلوان عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بمرحلة الدراسات العليا بٱغلب الكليات للتسجيل بالعام الدراسى الجديد بكافة المراحل .
وصرح مسئولو شئون الطلاب بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان بأنه تم فتح باب التقديم للدراسات العليا حتى يوم ٣١ أغسطس ٢٠٢١ .
وأشار مسئولو شئون الطلاب بخدمة اجتماعية حلوان في تصريح خاص لموقع صدى البلد إلى أنه على الراغبين بالتقدم للدراسات العليا التقديم وتسجيل بيناتهم إلكترونيا عبر الموقع الآتى:
http://app2.helwan.edu.eg/HighEdu/Khedma/Xlogin.asp
و ننشر لراغبى الالتحلاق بالدراسات العليا بخدمة اجتماعية حلوان المصروفات الخاصة بكل مرحلة :
الماجستير : 711 جنيه مصروفات ادارية لكل عام و 3000 جنيه لكل فصل دراسى بالسنة الاولى ، و السنة الثانية 1500 جنيه و الثالثة 1500 جنيه مصروفات اعداد رسالة ليكون مجمل مصروفات 9000 جنيه .
الدبلوم : 711 جنيه مصروفات ادارية و 1500 جنيه مصروفات فصل دراسى اول و 1200 جنيه مصروفات فصل دراسى ثانى بمجمل 2700 جنيه للدبلوم .
الدكتوراه : 711 جنيه صروفات ادارية لكل عام و 5400 جنيه لكل فصل دراسى خلال العام الاول و 2700 جنيه للفصل الدراسى الثالث و 3600 مصروفات اعداد الرسالة ليكن مجمل مصروفات الدكتوراه 17100 جنيه .