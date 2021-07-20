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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدة تصنع قناعًا علاجيًا من حليب الثدى لرضيعها.. تفاصيل

سيدة تصنع قناعا علاجيا
سيدة تصنع قناعا علاجيا لرضيعها

تشعر كل سيدة بأجمل لحظات الأمومة وتظهر كل مشاعرها الحنونة بعد ولادة أول طفل لها، فتصبح لديها رغبة في أن تعيش تلك التجربة و كيفية التعامل مع الأطفال وتتبع وصفات العلاج السليمة إحتياطيا. 

وفقا لما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن شابة عشرينة أنجبت أول طفل لها وصنعت أقنعة من لبن ثدييها أثارت ضجة على تطبيق تيك توك . 

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قالت السيدة أنها لاحظت وجود حبوب حمراء في وجه رضيعها، و بدأت رحلة البحث عن علاج لا يتخلله مواد كيميائية كالمراهم الطبية لتعالج الطفل بها . 

أوضحت الشابة أنها تمكنت من الحصول على وصفة من خلال متابعة البرامج الطبية على موقع الفيديوهات يوتيوب، توضح أن لبن ثدي الأم يمكن أن يزيل الحبوب من وجه الرضيع بدلا من اللجوء للمستحضرات الطبية . 

قامت السيدة بوضع قناع للوجه جافا على وجه الرضيع، و سكبت عليه مقدار من اللبن اللمزوج بلبن ثديها و بدأت في وضعه على وجه الرضيع . 

نشرت السيدة صورة طفلها بعد أيام قليلة من تكرار ذلك االقناع، و أكدت أنهها وصفة فعالة و أصبحت بشرة رضيعها أكثر نضارة . 

سيدة طفل ولادة حبوب حمراء لبن ثدي الأم

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