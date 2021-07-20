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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

5 حالات يؤخذ فيها رأي مجلس الشيوخ فيما يخص توسيد الدعائم الديموقراطية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يعتبر مجلس الشيوخ بمثابة الغرفة التشريعية الثانية لمجلس النواب، والذي يهدف إلي معاونة البرلمان في إصدار التشريعات من خلال جمع أعضاء مجلس الشيوخ من مختلف التخصصات والمجالات ومن ثم يشارك أيضا في طرح مشروعات قوانين وأفكار مقترحة من شأنها خدمة الحياة النيابية والسياسية.

 

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة علي انتهاء مدته .

 

ووفقا للمادة (7) يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية ، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته .

 

وأشارت المادة (8) إلي أنه يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي :

١ - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور .

٢ - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .

٣ - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة .

٤ - مشروعــات الـقـوانين ومشروعـــات القوانين المكملــة للدستور التي تحال إليــه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب .

٥ - ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية .

 

ويجب علي مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور علي النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس .


 

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