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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نشرة أخبار البرلمان .. مطالب بإتباع الإجراءات الإحترازية خلال عيد الأضحي ..ونواب : احتفالية حياة كريمة طمأنت المصريين .. و 9 حالات تسمح بإغلاق المحال العامة

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر قسم البرلمان علي مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير الخدمية الهامة أبرزها طلبات النواب بشأن تراخيص مراكز علاج الإدمان و ضوابط ذبح الأضاحي وحفظ جلودها، فضلا عن حالإت إغلاق المحال العامة وفقا للقانون.

 

 

نائبة بالشيوخ: حديث الرئيس السيسي باحتفالية حياة كريمة طمأن قلوب المصريين

 

أضافت النائبة فريدة النقاش في تصريحاتها لـ"صدى البلد" ان احتفالية المشروع القومي لتطوير الريف المصري" حياة كريمة"  كانت بها العديد من الرسائل المطمئنة للمصريين حول الحفاظ على مقدراتهم وحقوقهم المائية، وتأكيد الرئيس السيسي على عدم المساس بأمن مصر المائي، خاصة في ظل التصرفات الأحادية التي تنتهجها الدولة الأثيوبية.

 

برلماني يحذر من مراكز علاج الإدمان غير المرخصة ويطالب بسرعة إغلاقها

 

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، وخطورتها على المجتمع.

 

 

برلماني يحذر من التهاون في الإجراءات الاحترازية خلال إجازات عيد الأضحى

 

شدد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ،  على ضرورة التوعية من خطورة فيروس كورونا، موضحا أن فترة الاعياد والمناسبات تزداد بها أعداد الإصابات على الرغم من التقدم الملحوظ الذي أحرزته الدولة وتراجع نسبة الإصابات بشكل كبير مقارنة بالسابق.

 

الإيجارات.. 4 أنواع من الإعلانات بالطرق العامة معفاة من رسوم الترخيص

 

أعفى قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة،الذي وافق عليه مجلس النواب السابق وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي- 4 إعلانات من الحصول على ترخيص للإعلان على الطرق، وذلك وفقا لنص المادة السابعة من القانون.

 

القانون يحدد 9 حالات يتم فيها غلق المحل العام إداريا .. اعرفهم

 

يتضمن قانون المحال العامة لسنة 2019، شروط إستصدار تراخيص المحلات التجارية وحالات نقل مكليتها، فضلا عن آلية تشغيل المحل حال وفاة مالكه والإجراءات المتبعة من قبل الورثة لإستئناف ممارسة نشاط أعمالهم، كما شمل القانون أيضا الحالات التي يتم فيها الإغلاق.

 

ضوابط ذبح وسلخ الحيوانات وحفظ جلودها وفقا لقانون الزراعة

 

تضمن قانون الزراعة، آليات واضحة للتعامل مع الثروة الحيوانية سواء بالنسبة للإستيراد أو التصدير أو غيرها من النشاطات المرتبطة وذلك من أجل مكافحة الأمراض الوبائية الناجمة من هذه الحيوانات من خلال الكشف عليها وفحصها بالحجر البيطري قبل طرحها في الأسواق سواء كانت خارجية أو داخلية.

 

 

رخصة القيادة والفيش.. 5 جنيهات رسوما على 13 خدمة لتمويل صندوق الشهداء

 

تضمنت تعديلات  قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، الذي وافق عليها مجلس النواب نهائيا، فرض ضريبة مقدارها خمسة جنيهات على عدد من الخدمات أبرزها رخصة القيادة وتأشيرات إقامة الأجانب.

 

احذر.. 100 ألف جنيه غرامة عقوبة التلاعب في ميراث النساء

 

تعد ظاهرة حرمان النساء من الميراث، من المشكلات المنتشرة في المجتمع، وبالاخص في الصعيد، حيث يترتب على ذلك الحرمان ظلم وقهر وأكل أموال الناس بالباطل، وهو ما حرمه الإسلام وانتبه له القانون.

وجاء القانون رقم (219) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، مواجهًا لهذه الظواهر الاجتماعية التى ظهرت بالمجتمع، ووضع عقوبات رادعة لمن يقوم حرمان السيدات من الميراث.

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