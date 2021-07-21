نشرة أخبار البرلمان .. مطالب بإتباع الإجراءات الإحترازية خلال عيد الأضحي ..ونواب : احتفالية حياة كريمة طمأنت المصريين .. و 9 حالات تسمح بإغلاق المحال العامة

نشر قسم البرلمان علي مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير الخدمية الهامة أبرزها طلبات النواب بشأن تراخيص مراكز علاج الإدمان و ضوابط ذبح الأضاحي وحفظ جلودها، فضلا عن حالإت إغلاق المحال العامة وفقا للقانون.

أضافت النائبة فريدة النقاش في تصريحاتها لـ"صدى البلد" ان احتفالية المشروع القومي لتطوير الريف المصري" حياة كريمة" كانت بها العديد من الرسائل المطمئنة للمصريين حول الحفاظ على مقدراتهم وحقوقهم المائية، وتأكيد الرئيس السيسي على عدم المساس بأمن مصر المائي، خاصة في ظل التصرفات الأحادية التي تنتهجها الدولة الأثيوبية.

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، وخطورتها على المجتمع.

شدد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة التوعية من خطورة فيروس كورونا، موضحا أن فترة الاعياد والمناسبات تزداد بها أعداد الإصابات على الرغم من التقدم الملحوظ الذي أحرزته الدولة وتراجع نسبة الإصابات بشكل كبير مقارنة بالسابق.

أعفى قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة،الذي وافق عليه مجلس النواب السابق وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي- 4 إعلانات من الحصول على ترخيص للإعلان على الطرق، وذلك وفقا لنص المادة السابعة من القانون.

يتضمن قانون المحال العامة لسنة 2019، شروط إستصدار تراخيص المحلات التجارية وحالات نقل مكليتها، فضلا عن آلية تشغيل المحل حال وفاة مالكه والإجراءات المتبعة من قبل الورثة لإستئناف ممارسة نشاط أعمالهم، كما شمل القانون أيضا الحالات التي يتم فيها الإغلاق.

تضمن قانون الزراعة، آليات واضحة للتعامل مع الثروة الحيوانية سواء بالنسبة للإستيراد أو التصدير أو غيرها من النشاطات المرتبطة وذلك من أجل مكافحة الأمراض الوبائية الناجمة من هذه الحيوانات من خلال الكشف عليها وفحصها بالحجر البيطري قبل طرحها في الأسواق سواء كانت خارجية أو داخلية.

تضمنت تعديلات قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، الذي وافق عليها مجلس النواب نهائيا، فرض ضريبة مقدارها خمسة جنيهات على عدد من الخدمات أبرزها رخصة القيادة وتأشيرات إقامة الأجانب.

تعد ظاهرة حرمان النساء من الميراث، من المشكلات المنتشرة في المجتمع، وبالاخص في الصعيد، حيث يترتب على ذلك الحرمان ظلم وقهر وأكل أموال الناس بالباطل، وهو ما حرمه الإسلام وانتبه له القانون.

وجاء القانون رقم (219) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، مواجهًا لهذه الظواهر الاجتماعية التى ظهرت بالمجتمع، ووضع عقوبات رادعة لمن يقوم حرمان السيدات من الميراث.