أخبار التعليم|القمر مساء غد عند أقرب مسافة من الأرض.. لطلاب الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن جامعة المنصورة الجديدة بالعام الدراسي 2021-2022

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالآتي:

لطلاب الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن جامعة المنصورة الجديدة بالعام الدراسي 2021-2022

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة الأهلية استقبالها للطلاب بالعام الدراسي الجديد والتي انشأتها الحكومة المصرية و هي غير هادفة للربح وهي جامعات تخضع لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 143 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. وتتبع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

حتى نهاية أغسطس.. خدمة اجتماعية حلوان تتابع استقبال أوراق التقدم للدراسات العليا

أعلنت جامعة حلوان عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بمرحلة الدراسات العليا بٱغلب الكليات للتسجيل بالعام الدراسى الجديد بكافة المراحل .

صيدلة حلوان: ورش عمل لرفع مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل

قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان،إن الكلية حريصة على عقد ورش العمل التى تقوم بتأهيل طلاب الكلية والخريجين وجعلهم مواكبين لسوق العمل عن طريق صقلهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة .

آداب القاهرة تعلن عن ورش عمل مجانية للطلاب.. تفاصيل

أعلنت وحدة التدريب وتنمية المهارات التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الاداب جامعة القاهرة ، عن عقد ورشة عمل مجانية لـ طلاب كلية الاداب بعنوان “ مهارات الإلقاء .

هندسة القاهرة تطرح أنشطة طلابية أونلاين عبر صفحتها الرسمية

كشف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية هندسة جامعة القاهرة، عن وجود أنشطة طلابية لطلاب الكلية خلال فترة الإجازة الصيفية.

أكبر حجما .. القمر مساء الأربعاء عند أقرب مسافة من الأرض

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية ، ان مساء اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021 ، سيصل القمر إلى أقرب مسافة له من الأرض خلال دورته حولها.

إطلاق المجلة العلمية للملكية الفكرية وإدارة الابتكار على موقع بنك المعرفة

قال الدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بـ جامعة حلوان انه في ظل التحول الرقمي الذي تنتهجه الجامعة، تم إطلاق المجلة العلمية للملكية الفكرية وإدارة الابتكار علي موقع بنك المعرفة وقد تم نشر جميع البحوث العلمية المحكمة والتي قدمت في المؤتمر العلمي الثالث للمعهد.