عاجل
موجز السوشيال ميديا|هشام جمال عن حالة دلال عبد العزيز: دنيا وايمي عايشين تجربة صعبة والنني يهنئ متابعيه بمناسبة عيد الأضحى أخبار التعليم|القمر مساء غد عند أقرب مسافة من الأرض.. لطلاب الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن جامعة المنصورة الجديدة بالعام الدراسي 2021-2022 أخبار التوك شو| طبيب: سلالة دلتا تصيب الشباب في بريطانيا.. مدينة العلمين علامة مميزة على البحر المتوسط.. والكهرباء: لا تخفيف للأحمال في عيد الأضحى بورسعيد في 24 ساعة.. الغضبان يشارك أهالي حي الضواحي صلاة عيد الأضحى.. يقدم التهاني لأطقم مستشفى النصر الطبية.. ويوزع الهدايا على أطفال دار تحسين نشرة المرأة والصحة| تعرف على أصل الفتة.. نصائح لكبار السن عند تناول اللحوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|القمر مساء غد عند أقرب مسافة من الأرض.. لطلاب الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن جامعة المنصورة الجديدة بالعام الدراسي 2021-2022

طلاب
طلاب

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالآتي:

لطلاب الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن جامعة المنصورة الجديدة بالعام الدراسي 2021-2022
أعلنت جامعة المنصورة الجديدة الأهلية  استقبالها للطلاب بالعام الدراسي الجديد والتي انشأتها الحكومة المصرية و هي غير هادفة للربح وهي جامعات تخضع لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 143 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. وتتبع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

حتى نهاية أغسطس.. خدمة اجتماعية حلوان تتابع استقبال أوراق التقدم للدراسات العليا
أعلنت جامعة حلوان عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بمرحلة الدراسات العليا بٱغلب الكليات للتسجيل بالعام الدراسى الجديد بكافة المراحل .

صيدلة حلوان: ورش عمل لرفع مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل
قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان،إن الكلية حريصة على عقد ورش العمل التى تقوم بتأهيل طلاب الكلية والخريجين وجعلهم مواكبين لسوق العمل عن طريق صقلهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة .

آداب القاهرة تعلن عن ورش عمل مجانية للطلاب.. تفاصيل
أعلنت وحدة التدريب وتنمية المهارات التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الاداب جامعة القاهرة ، عن عقد ورشة عمل مجانية لـ طلاب كلية الاداب بعنوان “ مهارات الإلقاء .

هندسة القاهرة تطرح أنشطة طلابية أونلاين عبر صفحتها الرسمية
كشف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية هندسة جامعة القاهرة، عن وجود أنشطة طلابية لطلاب الكلية خلال فترة الإجازة الصيفية.

أكبر حجما .. القمر مساء الأربعاء عند أقرب مسافة من الأرض
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية ، ان مساء اليوم  الأربعاء 21 يوليو 2021  ، سيصل القمر إلى أقرب مسافة له من الأرض خلال دورته حولها.  

إطلاق المجلة العلمية للملكية الفكرية وإدارة الابتكار على موقع بنك المعرفة
قال الدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بـ جامعة حلوان انه في ظل التحول الرقمي الذي تنتهجه الجامعة، تم إطلاق المجلة العلمية للملكية الفكرية وإدارة الابتكار علي موقع بنك المعرفة وقد تم نشر جميع البحوث العلمية المحكمة والتي قدمت في المؤتمر العلمي الثالث للمعهد.

 

جامعة المنصورة الثانوية العامة الجامعات الخاصة بنك المعرفة جامعة حلوان الحكومة المصرية اخبار التعليم في مصر كلية الاداب جامعة القاهرة

ترشيحاتنا

بعد عودة جيف بيزوس.. شركات السفر للفضاء تفتح الحجز للرحلات بهذه الأسعار

بعد خلافات عنيفة.. ألمانيا وأمريكا تتوصلان لاتفاق حول خط أنابيب نورد ستريم2

نشرة أخبار البرلمان .. مطالب بإتباع الإجراءات الإحترازية خلال عيد الأضحي ..ونواب : احتفالية حياة كريمة طمأنت المصريين .. و 9 حالات تسمح بإغلاق المحال العامة

نشرة أخبار البلد|السيسي ورئيس وزراء بريطانيا يستعرضان هاتفيا آخر تطورات ملف سد النهضة.. الصحة توضح كيفية الوقاية من كورونا في عيد الأضحى

رمي الجمرات في الحج .. حكم من فاتته جمرة العقبة الكبرى

شاهد.. انهيار سد في الصين بسبب الفيضانات والعواصف الشديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

عزل جديد وانهيار مستشفيات.. كورونا يتوحش حول العالم بسبب سلالة دلتا

مفاجأة.. أزمة غش البنزين 95 سببها تلاعب مستوردي السيارات الفارهة| تفاصيل

وزير الري الإثيوبي يعترف بفشل الملء الثاني لـ سد النهضة

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

بعد ياسمين عبد العزيز.. المطربة سوما داخل العناية المركزة

بعد تناول الضاني في العيد .. كيف تنسف الكوليسترول والدهون (فيديوجراف)

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

بعد تناول لحمة عيد الأضحى .. إليك مشروبات تساعد على الهضم "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ