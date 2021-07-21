حدث في بني سويف خلال 24 ساعة.. المحافظ يشهد أعمال ذبح الأضاحي بمجزر اهناسيا مقدمة من مصر الخير و الأورمان.. ويزور دار الخير والبركة شرق النيل لتهنئة المسنين في العيد

محافظ بني سويف يؤدى صلاة عيد الأضحى المبارك داخل مسجد عمر بن عبدالعزيز بحضور قيادات المحافظة وجموع المواطنين

شهد أعمال ذبح الأضاحي بمجزر اهناسيا صباح أول أيام عيد الأضحى مقدمة من مصر الخير و الأورمان

محافظ بني سويف يزور دار الخير والبركة شرق النيل لتهنئة المسنين في العيد



أدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بني سويف وسط عدد من المصلين من أبناء المحافظة ووسط الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وضوابط وزارة الأوقاف باقتصار الصلاة داخل المسجد والالتزام بارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الجسدي بين المصلين وإحضار المصلى الشخصي، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف،اللواء جمال مسعود السكرتير العام،العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة،الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف،واللواء وليد البيلي رئيس المدينة، الشيخ عمر الناطوري مدير أوقاف البندر،المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد،وعدد من القيادات التنفيذية

وفي خطبة العيد أشار وكيل وزارة الأوقاف إلى ضرورة الاقتداء والتأسي بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم واغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد فى أخذ العبر بالتوحد بين جموع المسلمين وتكافلهم وترابطهم، لافتا إلى ضرورة التأكيد على مبادئ الاسلام الداعية إلى المحبة والتسامح والتي يجب أن يسود بين الناس وأثر ذلك على علاقة المواطنين ببعضهم وانعكاس ذلك لصالح تحقيق الأمن والرخاء والاستقرار لوطننا مصر ، مؤكدا على على أهمية صلة الأرحام في هذه المناسبة لتقوية أواصر الحب والتواد بين الجميع، والتي أمرنا بها الله عز وجل في القرآن الكريم في مواضع كثيرة ، وأمرنا رسولنا بذلك في الأحاديث الشريفة

كما شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عملية ذبح الأضاحى بمجزر اهناسيا،صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك ،بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،واللواء جمال مسعود السكرتيرالعام،العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكرى للمحافظة ، الدكتور على بدر، اللواء سامي توفيق عضوى مجلس النواب، المحاسب نشأت معبد فهيم رئيس المدينة،الأستاذة إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن،والدكتور عصام يحيى مدير عام الطب البيطري،والدكتورة حنان الدرباشي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ببني سويف والأستاذ إمام أحمد مدير مشروعات جمعية الأورمان بالمحافظة

وتابع محافظ بني سويف جانباً من عمليات ذبح الأضاحى بوحدات الذبح بالمجزر،تحت إشراف مديرية الطب البيطرى،حيث سيتم ذبح 285 رأس ماشية( عجول) بواقع (225 من مصر الخير +60 من الأورمان)، لتوزيعها على مايقرب من 50 ألف أسرة من الفئات الأولى بالرعاية ، حيث يتضمن اليوم الأول ذبح 30 رأسا منها 22 عجل من من مؤسسة مصرالخير،و 8 من جمعية الأورمان،والتي سيتم توزيع لحومها على الفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا عن طريق الجمعيات الأهلية بتلك المناطق والقرى



كما زار الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف دار الخير والبركة للمسنين بالحمرايا ، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، وذلك بحضورالدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،اللواء جمال مسعود السكرتيرالعام،العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكرى للمحافظة، الأستاذة إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن،اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سوبف، وزينب عبد الحميد رئيس جمعية الشابات المسلمات التابعة لها دار الخير والبركة للمسنين شرق النيل

حيث قام محافظ بني سويف بتقديم التهنئة لنزلاء الدار بهذه المناسبة، معربا عن سعادته وحرصه على تواجده في مثل هذا اليوم بين آبائنا وأمهاتنا من المسنين في لمسة وفاء وتقدير وعرفانا بالجميل على أداء رسالتهم في الحياة ،متمنياً لهم دوام الصحة والعافية .

