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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفارس.. حسين فهمي ينتظر عودته للسينما بعد غياب 3 سنوات

حسين فهمي
حسين فهمي

يعود الفنان الكبير حسين فهمي إلى السينما خلال الفترة المُقبلة من خلال فيلم الفارس الذي انتهى من تصويره مؤخرًا، وينتظر أن يعود به إلى الشاشة الذهبية بعد غياب 3 سنوات بآخر فيلم شارك فيه «الكويسين» الذي تم عرضه في عام 2018. 

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فيلم الفارس 

فيلم "الفارس"، يعد أولى البطولات السينمائية للفنان أحمد زاهر، مع المنتج أيمن يوسف بعد النجاح الذي حققه الاثنان معا من خلال فيلم "زنزانة 7"، والذى عرض في نوفمبر الماضى وحقق نجاحا كبيرا.

فيلم " الفارس" من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبصحبة عدد من نجوم الفن منهم: النجم حسين فهمى، إيمان العاصي، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، وابنته ملك أحمد زاهر، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن تشويقى. 

 

آخر أفلام حسين فهمي 

شارك الفنان حسين فهمي في بطولة فيلم الكويسين عام 2018، وهو بطولة بطولة أحمد فهمي وشيرين رضا وأحمد فتحى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول أفراد عائلة "كويس" نموذج للعائلة الاعتيادية، لكنها بعيدة كل البعد عن الاعتيادية، وهو ما يكشف من خلال سلسلة من المواقف الكوميدى.
 

 

حسين فهمى يكشف حقيقة تقديم شخصية "شكوكو"

من جهة أخرى كشف الفنان حسين فهمى تفاصيل مشروعاته الفنية التى يشارك فيه الملحة المقبلة ويقوم بتصويرها.

وقال حسين فى لقاء ببرنامج et بالعربى: انهيت من فيلم "الكاهن" مع المخرج عثمان ابو لبن ويشارك فى البطولة فتحى عبد الوهاب ودرة ومحمود حميدة وهو من تاليف محمد ناير.

واضاف فهمى: العمل تدور أحداثه فى إطار تشويقى حول كيفيه تحكم الكيانات والجماعات الكبرى فى مصائر الشعوب.

واوضح فهمى : هناك فيلم اخر يتم التحضير له حاليا وهو بعنوان "شكوكو" الذى يشارك فى بطولته كريم محمود عبد العزيز والفنانة يسرا وهو من تاليف ابراهيم عيسى واخراج ماندو العدل وهو فيلم ليس له علاقة بالفنان شكوكو.

اما عن مشاركته فى أعمال رمضانية فقال حسين: كان هناك مشروع درامى تحت اسم "دهب" مع المنتج جمال العدل والمؤلف مدحت العدل الا انه تم تأجيله.  

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