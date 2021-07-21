أخبار السيارات| لاندروفر تكشف عن إيفوك L 2022 .. الكشف عن نسخة مقلدة من همر H1 .. معرض شيكاغو يستقبل عائلة جيب واجونير 2022

نشر موقع " صدى البلد " الإخبارى مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، التي تتضمن أخباراً وتقارير جديدة عن عالم السيارات من أسعار و مواصفات وتقارير عالمية ، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

- بقاعدة عجلات أطول .. لاندروفر تكشف عن نسختها إيفوك L 2022

تقدم شركة لاندروفر العديد من الطرازات القوية داخل اسواق السيارات العالمية، حيث تتسم تلك الاصدارات بالكثير من المقاومات ابرزها منظومة الدفع، و التصميم الهيكلي، بالاضافة إلى التجهيزات الداخلية و التي تشمل برامج الامن و السلامة، و المكابح المتطورة والتي تعزز من مهام السيارة في التعامل مع الطرق الوعرة و تحديات الطريق، بالاضافة إلى باقي عناصر التحكم و الرفاهية.

- شركة صينية تكشف النسخة المقلدة من همر H1 .. صور

لا شك أن إصدارات شركة همر واحدة من الطرازات التي نالت اعجاب الكثير، حيث تميزت بالاعتمادية و التصميم العملاق، الذي يمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة، و على رأس هذه الاصدارات هي النسخة H1و التي جاءت بالعديد من المقاومات، و لكن يبدو أن الصانع الصيني استوحى الفكرة من تلك النسخة الرائعة، ليدفع بسيارة شبيهة و لكن باسم مختلف و هو فيرليس M50 صاحب اطلالة الـ بيك أب ايضا.

- سعر ومواصفات بيجو 508 موديل 2021 في مصر

تقدم شركة بيجو العديد من الاصدارات القوية داخل السوق المصري، و التي تتنوع بين فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، و بين اطلالة السيدان الشبابية مثل النسخة 508 موديل 2021، و التي تقدم داخل السوق المصري عبر 4 فئات من التجهيزات، بالاضافة إلى الاطلالة الخارجية القوية، و الكماليات الداخلية و عناصر المساعدة و التحكم.

- معرض شيكاغو للسيارات يستقبل عائلة جيب واجونير 2022.. صور

تواصل عملاقة تصنيع السيارات الأمريكية جيب، من تألقها داخل الاسواق العالمية، عبر العديد من الطرازات القوية بين عائلة الدفع الرباعي القوية، بينما استعرضت جيب كلا من نسختها واجونير وجراند واجونير 2022 صاحبة الثلاث صفوف، داخل معرض شيكاغو للسيارات، بعد أن كشفت عن تلك النسختين عبر موقع الشركة على الانترنت خلال شهر مارس الماضي.