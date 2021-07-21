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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجلاء 200 ألف شخص بسبب فيضانات الصين.. والرئيس يحذر من وضع خطير

إجلاء 200 ألف شخص
إجلاء 200 ألف شخص بسبب فيضانات الصين.. والرئيس يحذر

أجْلَت السلطات في الصين، 200 ألف شخص، من مدينة تشنجتشو، في مقاطعة خنان، وسط البلاد؛ بسبب الفيضانات التي غمرت المدينة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وأكدت الحكومة الصينية أن هناك 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في مدينة تشنجتشو منذ بدء الفيضانات.

من جهته، اعتبر الرئيس الصيني شي جين بينج، الأربعاء، أن الصين تواجه فيضانات "خطيرة للغاية"، وفقا للوكالة.

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وقال شي إن "سدود بعض الخزانات انفجرت.. ما تسبب بإصابات خطيرة وخسائر في الأرواح وبأضرار في الممتلكات.. السيطرة على الفيضانات في وضع خطير جداً"، مضيفا أن الأحداث بلغت "مرحلة دقيقة".

وقال مسؤولون في بلدية تشنجتشو في منشور على موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي إن المدينة البالغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة "شهدت سلسلة عواصف مطرية نادرة وغزيرة ما تسبب بتراكم المياه في المترو"، مشيرين إلى أن الكارثة أسفرت عن مصرع 12 شخصاً وإصابة 5 آخرين بجروح.

وتضرر عدد كبير من المدن في مقاطعة خنان الصينية، بعد سقوط أمطار غزيرة تسببت في فيضانات عارمة شلَّت حركة وسائل النقل العامة والخاصة.

وأدى ارتفاع منسوب مياه الأمطار في الصين لحدوث فيضانات في الأنهار التي تدفقت في شوارع المدينة، حيث سجل هطول 200 ملم من الأمطار في ساعة واحدة فقط.

كما رفعت سلطات الأرصاد الجوية المحلية حالة الاستجابة للطوارئ إلى المستوى الأول، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة على الإقليم حتى ليل اليوم الأربعاء.

والفيضانات الموسمية أمرا شائعا في الصين، لكن العلماء يقولون إن التغير المناخي يتسبب بزيادة ظواهر الطقس المتطرفة.

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