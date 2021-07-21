عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولو مؤقتًا.. أمريكا تطلب من دول عربية إيواء مترجمين أفغان

عناصرلطالبان
عناصرلطالبان

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أمس الثلاثاء أن الدفعة الأولى من حوالي 2500 شخص ستنقل جوا إلى فورت لي، وهي قاعدة عسكرية في فيرجينيا، ابتداء من هذا الشهر، وفق ما ذكرت صحيفة بوليتيكو.

ذكرت مصادر مسئولة،  إن القاعدة ستعمل كمركز احتجاز مؤقت للمواطنين الأفغان الذين أكملوا الفحص الأمني وهم في المراحل النهائية من عملية طلب التأشيرة.

كما وصلت المحادثات التي تجريها واشنطن لإيواء عدد من المترجمين الأفغان وأسرهم مؤقتا في قطر والكويت إلى مراحلها الأخيرة، إذ ينتظرون الموافقة على تأشيراتهم.

وقال مسؤولان أمريكيان ومصدر بالكونجرس للصحيفة إن المتقدمين الإضافيين يمكن نقلهم إلى  قطر والكويت إذا وافقت الدول المضيفة.

و لم يوافق أي من البلدين على طلب الولايات المتحدة لاستضافة المواطنين الأفغان حتى الآن، لكن الاتفاق "قريب"، على حد قول أحد المسؤولين.

ولفت أحد المسؤولين، إلى أن إدارة بايدن تدرس أيضا وضع القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ لإيواء المتقدمين الإضافيين في مراحل مختلفة من العملية.

وتعرضت إدارة بايدن لضغط مكثف من الحزبين في الأسابيع الأخيرة لتسريع مسار حوالي 18000 طلب معلق لبرنامج تأشيرة الهجرة الخاصة مع انتهاء الوجود القتالي الأمريكي في أفغانستان.

والأفغان الذين ساعدوا الجيش الأمريكي خلال ما يقرب من 20 عاما من الصراع عملوا كمترجمين ومترجمين فوريين. يتم استهدافهم بشكل متزايد بالانتقام من قبل طالبان حيث تحقق الجماعة المسلحة مكاسب سريعة في أفغانستان وسط انسحاب الولايات المتحدة.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" ذكرت الأسبوع الماضي أن إدارة بايدن تجري أيضا محادثات مع حكومة أوزبكستان لإيواء جزء من المتقدمين مؤقتا. كما ناقش المسؤولون الأمر مع حكومة طاجيكستان.

 

 

أمريكا واشنطن الكويت قطر الولايات المتحدة انسحاب طالبان الخارجية الأمريكية بايدن وزارة الخارجية الكونجرس الهجرة دول عربية المحيط الهادئ المترجمين أفغان فيرجينيا المترجمين الأفغان

موضوعات متعلقة

الإرهاب يطل برأسه في العراق.. داعش يتبنى هجوم السوق الشعبي

خبر سيئ.. فرنسا: دخلنا الموجة الرابعة من كورونا وسنطبق إجراءات مشددة

تهديد جديد..أمريكا تحسم موقفها من المفاوضات والعقوبات على إيران

هجوم جديد على قافلة مساعدات في إثيوبيا .. والأمم المتحدة تعلق

الفاعل إمرأة..شهادات تتحدث عن إرهابية فجرت نفسها في سوق بغداد

واشنطن تكشف مصير 2500 أفغاني عملوا مع الحكومة الأمريكية قبل 20 سنة

إغلاق المعسكر.. إعلان هام من البيت الأبيض حول جوانتانامو والقرصنة الصينية

استجواب حاكم مصرف لبنان أمام النيابة العامة في قضايا اختلاس وفساد مالي

ترشيحاتنا

الشمس الحارقة تذيب الطرق وسكك الحديد في بريطانيا

تسجيل 8 حالات جديدة بـ كورونا في أولمبياد طوكيو

7 حالات| السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة الاتجار بالبشر

اخبار التعليم.. 450 جنيهاً رسوم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة .. وظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر اليوم

إدارة بايدن تنفذ أول هجوم لها بالطائرات المسيرة ضد بؤرة لحركة الشباب فى الصومال

حار رطب وأمطار بعدة مناطق.. تفاصيل طقس ثاني أيام العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

بكل أسف.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام واتجاهها لهذا المجال

لهذه الأسباب.. احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

هذه الأجهزة تستمر في استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها.. اعرفها

مفاجأة.. أزمة غش البنزين 95 سببها تلاعب مستوردي السيارات الفارهة| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

بعيط لما يتدبح.. حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد

بعد ياسمين عبد العزيز.. المطربة سوما داخل العناية المركزة

بعد تناول الضاني في العيد .. كيف تنسف الكوليسترول والدهون (فيديوجراف)

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ