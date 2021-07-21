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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف 958 مليون جنيه تعويضات للمتضررين من الحرب علي الإرهاب في سيناء

إنتشار زراعات الزيتون
إنتشار زراعات الزيتون في سيناء

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، علي استمرار صرف التعويضات الخاصة بالمواطنين المضارين بسبب الحرب علي الإرهاب في سيناء ،حيث تم  صرف مبلغ ٩٥٨ مليون جنية تعويضات عن الأراضي والمباني والزراعات،  وذلك  بعد استيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة..

وطمأن محافظ شمال سيناء أبناء المحافظة بأنه لن يضار أحد فى التعويضات المقررة  من اثر  الحرب على الإرهاب ، حيث تنتظم آلية عمل لجان الحصر وصرف التعويضات  للمواطنين المضارين سواء للأراضي الزراعية أو للمباني بسبب الإرهاب.

وأشار محافظ شمال سيناء،  إلى انه تم  تخصيص مبلغ 332 مليون جنيه بمديرية الزراعة لصرف التعويضات عن أشجار الزيتون  التي تم ازالتها  في نطاق قري ومدن المحافظة  علي مدي سنوات الحرب علي الإرهاب .

مطار العريش:


كما تم تخصيص مبلغ 58 مليون جنيه بمجلس مدينة العريش لصرف التعويضات الخاصة بحرم مطار العريش الجوي علاوة علي تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه في مجلس مدينة الشيخ زويد الصرف التعويضات الخاصة بهدم المنازل و الزراعات. 


كما تم تخصيص مبلغ 517 مليون جنيه في مجلس مدينة رفح للصرف منها للمواطنين بالمنطقة العازلة في المرحلتين الرابعة والخامسة  بعد استكمال الأوراق والإجراءات المطلوبة للصرف.
 

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سيناء محافظ شمال سيناء صرف التعويضات الحرب على الإرهاب الزراعة شمال سيناء

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