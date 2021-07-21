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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لإصابتها بالديدان.. إعدام كبدة أضاحي ورفض 5 ذبائح في القليوبية

كبدة
كبدة

قال الدكتور محمد شوق مدير إدارة المجازر بالقليوبية إنه تم إعدام كبدة 7 أضاحي بمجازر القليوبية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لإصابتها بالديدان الكبدية حرصا على الصحة العامة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة امل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري فى القليوبية بتشديد الرقابة على المذبوحات والأضاحى ومنع الذبح خارج المجازر الحكومية.

 

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وقال شوق إن مجازر محافظة القليوبية البالغ عددها 30 مجزرا واصلت فتح أبوابها بالمجان لاستقبال الأضاحى في ثاني أيام العيد، مشيرا الى إن إجمالى عدد مذبوحات الأضاحى بمجازر المحافظة البالغ عددها 30 مجزرا فى ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بلغ 369 أضحية ليصبح إجمالى ما تم استقباله على مدار اليومين حتى الآن 753 رأس أضحية.


وكشف مدير المجازر أنه تم رفض 5 ذبائح ضأن على مستوى المحافظة تم منعها من دخول المجازر من طبيب الإدخال بسبب النحافة والهزال نظرا لعدم الصلاحية لكونها هزيلة وبالتالي لحومها تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي.


من ناحية أخرى بدأ مواطنو محافظة القليوبية التوافد على حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك.


وشهدت المدينة زيارة بعض المجموعات الشبابية على متن المراكب النيلية الكبرى واللنشات الصغيرة، حيث تحولت المتنزهات العامة ومنطقة الشلالات إلى ملاهي مفتوحة للاستمتاع بأجواء العيد.
من جانبه قال المهندس أشرف درويش مدير عام رى القناطر فى القليوبية انه تم فتح جميع حدائق المدينة والمتاحف المختلفة والمتنزهات والملاهى والأماكن السياحية منذ الصباح الباكر لاستقبال الزائرين من المحافظة والمحافظات المجاورة مشيرا إلى انه اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين.


واضاف انه تم الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة والكهرباء والمياه والصرف بكافة الحدائق  لاستقبال الزائرين فى العيد، كما تم الانتهاء من تطوير حديقة عفلة على مساحة 14 فدانا وتزويدها بالبحيرات والشلالات الصناعية وبرجولات ومقاعد خشبية ومشايات والألعاب الترفيهية بالإضافة إلى حدائق النخيل والنموذجية وأبو قردان والتوفيقى لاستقبال الزائرين المحتفلين بعيد الأضحى.


وأشار درويش إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بتوزيع أعداد الزائرين على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية منعا للزحام ووضع علامات تحذيرية بمنع التجمعات والانتشار بأنحاء الحدائق ، مضيفا أن هناك 3 حدائق فى القناطر الخيرية تدخل الخدمة لأول مرة وتستقبل المواطنين في عيد الأضحي بعد تطويرها هي المركز الثقافي والبحيرة، والنيل، مشيرا أنه يجري حاليا أعمال التطوير في حديقة الياسمين على مساحة 7 أفدنة تقريبا حيث يتم تطوير الحدائق ذاتيا من إيرادات رسوم دخول الزوار لحدائق القناطر الخيرية.


وكان عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قد أدى صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها يرافقه اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة وسط إجراءات احترازية ووقائية.


ووجه المحافظ عقب صلاة العيد التهنئة للمصلين من أبناء القليوبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا ان يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
من ناحية أخرى اطمأن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على غرفة العمليات الرئيسية المشكلة لاحتفالات العيد موجها بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة والأسواق والمخابز البلدية وكافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

القليوبية محافظة القليوبية ثاني أيام عيد الأضحى كبدة أضاحي 5 اذباح

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