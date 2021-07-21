في ثاني أيام العيد.. إقبال عدد كبير من الأسر على حديقة الأزهر..صور

رصدت عدسة "صدى البلد" إقبال عدد كبير من الأسر المصرية على المتنزهات في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وشهدت حديقة الأزهر توافد الزوار في الصباح الباكر، واستمتاع الأطفال بالأجواء والشعور ببهجة العيد.
يذكر أنه يتم مراعاة كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من خطر فيروس كورونا، ويتم تعقيم المقاعد والأدوات واتباع التعليمات الخاصة بالتباعد الاجتماعي.
وشهدت الحديقة اليوم أجواء مثالية بالأستمتاع الأسر بالعيد، واصطحاب أطفالهم والتزحلق على الألعاب، والاستمتاع بنفورة المياة في ظل موجة الطقس الحار.
وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة طقس اليوم ثاني أيام العيد، سيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري ، مائل للحرارة و رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
ويكون طقس اليوم ثاني أيام العيد المبارك، ليلا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.
وحول الظواهر الجوية المؤثرة في طقس اليوم ثاني أيام العيد، يظل نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد ( حلايب وشلاتين) على فترات متقطعة.