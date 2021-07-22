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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|درجات الثانوية العامة عالية والطلاب نجحوا في سنة أولى بابل شيت.. شروط الحصول على منحة دراسية بالجامعات الأهلية الجديدة

صدى البلد

 نشر موقع صدى البلد العديد من الأخبار التعليمية الهامة خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي ينشر موجز لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال ساعات الليل :

 

نتيجة الثانوية العامة..التعليم: الدرجات عالية والطلاب نجحوا في سنة أولى بابل شيت
 

يتابع موقع صدى البلد لحظة بلحظة آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2021 التي ينتظرها جميع طلاب الثانوية العامة واولياء أمورهم بحالة من التوتر والقلق على اعتبار ان نتيجة الثانوية العامة 2021 هي التي ستحسم مصر هؤلاء الطلاب “جامعيا ومهنيا فيما بعد”

 

لطلاب الثانوية العامة.. شروط الحصول على منحة دراسية بالجامعات الأهلية الجديدة
 

يسعى طلاب الثانوية العامة للحصول على منح دراسية بالجامعات الأهلية الجديدة ، لذا اذا كنت واحدا من هؤلاء الطلاب يمكنك التعرف على ما اعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن قواعد وشروط الحصول على منحة في الجامعات الأهلية الجديدة (جامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية وجامعة الملك سلمان الدولية) للعام الجامعي الماضي 2020/2021.

 

 

اليوم .. قلب الأسد يقترن مع كوكب الحب والجمال
 نشهد اليوم ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن كوكب الزهرة والمعروف بكوكب الحب والجمال مع نجم قلب الاسد طوال اليوم تقريباً فى مشهد يجذب أنظار جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

 

خدمة اجتماعية حلوان: على طلاب الفرق النهائية استكمال أوراق التخرج إلكترونيا
 

أعلنت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان أنه على طلاب الفرق النهائية بكافة الاقسام سرعة استكمال اوراق شهادة  التخرج لاستخراجها فى اسرع وقت فور إعلان نتائج الامتحانات.

 

تربية جامعة عين شمس تعلن عن نتيجة الماجستير والدكتوراه
 

اعتمد الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس نتيجة الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 2021 ويمكن معرفة النتائج من خلال هذا اللينك  اضغط هنا .

 

فتح باب التسجيل لمقررات الفصل الصيفي بزراعة عين شمس

 

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه تم فتح باب التسجيل لمقررات الفصل الصيفي الجامعي 2020_2021 وفقا للقواعد المنظمة للفصل الصيفي بموافقة مجلس كلية الزراعة جامعة عين شمس . 

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