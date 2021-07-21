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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في ثانيتين..خدعة بسيطة تساعدك على تبريد هواء غرفتك قبل النوم

تبريد الهواء
تبريد الهواء

هناك الكثير من النصائح حول النوم في الطقس الحار، حيث يوصي البعض بوضع الفراش في مكان بارد قبل النوم والبعض الآخر ينصح بعدم النوم عاريًا، لكن هناك رجل واحد فقط يدعي أنك تحتاج فقط إلى مروحة. 

وبحسب ما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية، تتعرض البلاد حاليًا لموجة من الحر الشديد بسبب التغيرات المناخية التي تشهدها الأرض.


وبينما يحب البعض الاستمتاع باشعة الشمس والتنزه في الأيام المشمسة والحارة، فإن محاولة النوم ليلًا في موجة الحر قد تكون صعبة إلى حد ما لدى البعض.

ولكن هناك شيء واحد بسيط للغاية ربما لم تفكر في القيام به أثناء محاولة النوم في الحر، ويستغرق إنجازه بضع ثوانٍ فقط.

يقترح نيلسون ليبو، مستشار التصميم البيئي في نيوزيلندا،  وضع مروحة كهربائية أمام نافذتك المفتوحة، بحيث تكون المروحة متجهة للخارج بدلاً من الداخل. 

ويقول ليبو إن تلك خدعة بسيطة تعلمها من جدته في السبعينات من القرن الماضي يمكنها سحب الهواء البارد من الخارج الى داخل غرفتك.

وأضاف نيلسون  لصحيفة “تليجراف” البريطانية ، أن الطريقة تعمل حيث تقوم المروحة بنفخ الهواء الدافئ من منزلك إلى الخارج وتسحب الهواء البارد إلى الداخل.

وتابع إنه يجب تشغيل المروحة بعد غروب الشمس مباشرة عندما تبدأ درجة الحرارة بالخارج في البرودة لتتمكن المروحة من اتمام مهمة تبريد الغرفة من خلال الهواء البارد من الخارج.

وبعكس المتداول، فقد حذر آدم شواب الأشخاص على موقع فيسبوك من مخاطر شرب الكثير من الماء البارد بسرعة كبيرة جدًا في الحر كطريقة تقليدية لتبريد درجة حرارة الجسم. 

وشرح ادم التجربة التي عاشها بعد أن بدأ يتحول جسده  إلى اللون الأحمر قليلاً بسبب الشمس الساطعة، ذهب ليبرد جسده في شاحنة والده، حيث شرب زجاجتين من الماء البارد، لكنه بدأ يشعر بشئ غريب قبل أن يفقد الوعي.

وشرحت الدكتورة سارة جارفيس سبب حدوث ذلك، حيث قالت: 'إذا كنت تشرب شيئًا باردًا جدًا، وبسرعة كبيرة، فإن البرودة الموجودة على سقف فمك تحفز الأعصاب هناك.

وتابعت 'وهذا بدوره يؤدي إلى تقلص سريع، ثم توسع الأوعية الدموية الدقيقة في الجيوب الأنفية.'

 مما يؤدي الى قطع الدماغ الرسائل من هذه الأعصاب لأنها تأتي من جبهتك، لأن نفس العصب يمد جبهتك ". وأضافت أن هذا عادة ما ينتج عنه ألم مفاجئ ويمكن أن يجعلك تشعر بالدوار.

النوم الطقس الحار الفراش بارد النوم عاري ا مروحة

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