بعد عيد الأضحى .. تنظيف الأواني بـ ٣ طرق سهلة وسريعة

ترغب السيدات في إيجاد طريقة سهلة وسريعة ل تنظيف الأواني وغسيل الأطباق خاصة بعد اعداد أصناف متعددة من الأكلات الشهية في عيد الأضحى حيث تتراكم عليها الدهون الصعبة.

ومن الأشياء التي تبحث المرأة عنها كثيرا هي كيفية تنظيف الأواني المحترقة لأنها من أصعب المهام المنزلية التى تواجهها المرأة وتتطلب مجهودا كبيرا والكثير من الوقت حتى تتمكن من إنجازها.

نقدم لكم ٣ طرق سهلة وسريعة تساعد في تنظيف الأواني دون مجهود كبير، وفقا لما أورده موقع “ thekitchn ”.

طريقة قرص غسالة الأطباق



الوقت : 3-5 دقائق



كيفية استخدام قرص غسالة الأطباق في تنظيف الأواني:

ضعي في قاع المقلاة او الخلة القليل من الماء بحيث يغطى المكان المحترق أو الممتلئ بالدهون ثم قومي بتسخينه على نار خفيفة.

ارفعي الإناء عن النار ثم اكشطي قرص غسالة الأطباق على الأماكن المحترقة ثم اشطفي واغسلي بالماء الدافئ والصابون.

طريقة الليمون المسلوق



الوقت : 25 دقيقة



كيفية استخدام الليمون في تنظيف الأوانى:

احضري ليمونة وقطعها اربع أجزاء ثم ضعيها في الإناء المتسخة وضعي كمية من الماء أعلى من البقع بقليل واتركيها حتى تغلي لمدة 5-10 دقائق أو حتى تلاحظي جزيئات الطعام تطفو على السطح.

تخلصي من الماء والليمون واشطفيه واستخدمي قطعة تنظيف لإزالة أي بقايا من الإناء.



طريقة رقائق الألومنيوم



الوقت : 3 دقائق



كيفية استخدام رقائق الألومنيوم في تنظيف الأواني: