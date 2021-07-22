عاجل
مصر تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة وأمريكا ترفض اقتراح تركيا لحل قائم على دولتين في قبرص.. أبرز اهتمامات صحف الكويت أخبار الفن| تطورات حالة دلال عبد العزيز.. تفاصيل حفل عمرو دياب بالساحل.. تامر شلتوت يرد على هجوم مي حلمي ضبط 48 قضية تخزين سجائر لبيعها فى السوق السوداء أخبار التوك شو| بكاء كريم عبد العزيز.. ورقص محمد رشاد.. وحياة كريمة أكبر مشروع وطني بالعصر الحديث.. وكيف أنجحت السعودية موسم الحج 2021 نشرة المرأة والصحة.. طريقة تحضير تتبيلة اللحم المشوي في عيد الأضحى.. معلومات لا تعرفها عن كوكو شانيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد عيد الأضحى .. تنظيف الأواني بـ ٣ طرق سهلة وسريعة

تنظيف الأوانى
تنظيف الأوانى

ترغب السيدات في إيجاد طريقة سهلة وسريعة ل تنظيف الأواني وغسيل الأطباق خاصة بعد اعداد أصناف متعددة من الأكلات الشهية في عيد الأضحى حيث تتراكم عليها الدهون الصعبة.

ومن الأشياء التي تبحث المرأة عنها كثيرا هي كيفية تنظيف الأواني المحترقة لأنها من أصعب المهام المنزلية التى تواجهها المرأة وتتطلب مجهودا كبيرا والكثير من الوقت حتى تتمكن من إنجازها.

نقدم لكم ٣ طرق سهلة وسريعة تساعد في تنظيف الأواني دون مجهود كبير، وفقا لما أورده موقع “ thekitchn ”.

توقف عن وضعها فى غسالة الأطباق .. هذه الأشياء تفسدها

سموم مخفية تضر بالصحة .. احذر الطهي في هذه الأواني

طريقة قرص غسالة الأطباق
 

الوقت : 3-5 دقائق 


كيفية استخدام قرص غسالة الأطباق في تنظيف الأواني:

  • ضعي في قاع المقلاة او الخلة القليل من الماء بحيث يغطى المكان المحترق أو الممتلئ بالدهون ثم قومي بتسخينه على نار خفيفة.
  • ارفعي الإناء عن النار ثم اكشطي قرص غسالة الأطباق على الأماكن المحترقة ثم اشطفي واغسلي بالماء الدافئ والصابون.

طريقة الليمون المسلوق
 

الوقت : 25 دقيقة
 

كيفية استخدام الليمون في تنظيف الأوانى:

  • احضري ليمونة وقطعها اربع أجزاء ثم ضعيها في الإناء المتسخة وضعي كمية من الماء أعلى من البقع بقليل واتركيها حتى تغلي لمدة 5-10 دقائق أو حتى تلاحظي  جزيئات الطعام تطفو على السطح.

تخلصي من الماء والليمون واشطفيه واستخدمي قطعة تنظيف لإزالة أي بقايا من الإناء.


طريقة رقائق الألومنيوم
 

الوقت : 3 دقائق 

كيفية استخدام رقائق الألومنيوم في تنظيف الأواني: 

  • غطي المنطقة المحترقة في الإناء بـ 2 - 3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز ثم ضعي كمية قليلة من الماء عليها وذلك لعمل عجينة.
  • قومي بتجعيد بعض رقائق الألومنيوم وابدئي في فركها بالكامل على الإناء حتى تصبح كل أجزاء الطعام والبقع وأماكن الاحتراق نظيفة.
  • اشطفي المقلاة بالماء الدافئ والصابون جيدا.
  • يمكنك تكرار عملية التنظيف بهذه الطريقة عدة مرات مع تغيير كمية صودا الخبز عندما تصبح متسخة أو تغيير رقائق الألومنيوم بعد فركها بأخرى أكثر شدة قوة لتتمكني من إزالة البقع الصعبة والطعام المحترق من الإناء.
  • تعد طريقة رقائق الألومنيوم اسرع واسهل طريقة تساعد في تنظيف الأواني والصحون من البقع الصعبة فضلا عن انخفاض تكلفتها.

 

الأوانى تنظيف الأوانى صودا الخبز عيد الأضحى غسالة الأطباق الالومنيوم الليمون

موضوعات متعلقة

بوصفة سهلة.. طريقة تنظيف الكرشة بالخميرة

طريقة تنظيف البوتاجاز من الدهون بحيل لن تتوقعها

خطوات تنظيف الخشب بالخل

بسبب التنظيف .. سقوط شابة من نافذة شقتها بالطابق الـ 21

ترشيحاتنا

كيفية رمي الجمرات في الحج للمتعجل

أخبار التكنولوجيا.. شاومي تطلق هاتف Redmi Note 10T 5G.. سيجنال يكشف السر وراء رغبة الحكومة الهندية لـ "إضعاف التشفير"

تعرف على عقوبة الاتجار بالمصريين واستغلالهم خارج مصر

أخبار التعليم| انطلاق امتحانات الدور الثاني لـ أبنائنا في الخارج 31 يوليو وإعلان جداولها.. وآداب القاهرة تغير شروط الالتحاق بأقسامها

أخبار المحافظات | تفاصيل مقتل ميكانيكي على يد نجله .. أزمة حمو بيكا في الإسكندرية .. ومصرع شاب في كرداسة

أخبار الرياضة| الزمالك يوقف التعاقدات مع هؤلاء وتوصيات من كارتيرون.. تأهل فرج ونور إلى نهائي كأس العالم للإسكواش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

أخبار نادي الزمالك.. رسالة نارية من مرتضى منصور.. وقف التعاقد مع هؤلاء اللاعبين.. حذف صورة فرجاني ساسي

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

تعرف على درجات الحرارة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

قنوات مجانية تعرض مباراة منتخب مصر الأولمبي وأسبانيا في أولمبياد طوكيو غدًا

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

يمسكان بأيدي بعضهما.. مفاجأة مؤلمة بعد انتشال جثتي طفل وشقيقته من بحيرة.. صور

أثناء مباراة كرة قدم.. شبح ترابي يبتلع اللاعبين |فيديو

فيديو

فيديوجراف| ممنوع الزيارة.. تطورات جديدة لحالة ياسمين عبد العزيز الصحية

متغيبان منذ 3 أيام.. العثور على جثتي شاب وفتاة في حالة تعفن

مصرع 12 شخصًا| مياه الأمطار للأكتاف داخل مترو بالصين

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

المزيد

ساحة رأي

محمد حبيب يكتب: دار الإفتاء تستعد للتحول الرقمي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ