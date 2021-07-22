الإسكندرية في ثاني أيام العيد.. حملات تموينية وبناء مخالف وهبوط أرضي

شهدت الإسكندرية في ثاني أيام العيد، شن حملات تموينية مكبرة بنطاق المحافظة، فضلاً عن إيقاف أعمال بناء مخالف شرق المدينة، وإصلاح هبوط أرضي بالمنتزه.

فقد شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، أمس الأربعاء، في ثاني أيام عيد الأضحى، حملات موسعة على مستوى جميع الإدارات بالمحافظة لفحص المخابز والأسواق بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه وضبط أسعار السلع بالأسواق، وضمان عدم استغلال بعض التجار للظروف الحالية.

وقال محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إنه تم تحرير ٤٣ محضرا متنوعا لمخابز بلدية مخالفة، و٤ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٣ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

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وأشار سعدالله أنه لم يتم رصد أي مشاكل في إنتاج أو بيع رغيف الخبز للمواطنين وكذلك توافر اسطوانات البوتاجاز ولا يوجد أي مشاكل بالنسبة لمحطات تموين السيارات وتواصل المنافذ التموينية صرف المقررات التموينية للمواطنين وتوافر اللحوم والسلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية، مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئيسية لا تزال تتابع الموقف أولا بأول.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، أنه يتم إنتاج ما يقرب من 10 ملايين رغيف يوميا كمتوسط إنتاج المحافظة من الأرغفة البلدية لسد احتياجات المواطنين.

وشنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق الإسكندرية، حملات لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.

ووفقًا لتوجيهات من رئيس حي شرق الإسكندرية، باستمرار العمل على رصد وإيقاف أي مخالفات بناء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وثورة ٢٣ يوليو على مدار الساعة، فلقد أوقفت وحدة الإزالة الفورية بالحي عدة حالات لمخالفات بناء، حيث تم إيقاف بناء مخالف بمنطقة ابيس الثانية على هيئة ٤ مقابر خلف مقابر الحسينية وتم إزالتهم في الحال.

كما تم إيقاف بناء مخالف الطريق الزراعي الذي تبين إنه أعمال بناء ٣ غرف بالطوب الأبيض، وتم إزالتها ف الحال. وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، توجه فريق الإزالة الفورية لموقع المخالفة لوجود أعمال بناء مخالف بشارع أحمد أبوسليمان متفرع من كوبري الساعة، وتبين وجود أعمال صب شخشيخة بالطابق العاشر، وفي الحال تم إيقاف الأعمال وحلّ الشدة الخشبية.

شهد حي المنتزه أول، شرق الإسكندرية، برئاسة المهندسة جيهان عبدالحميد، رئيس الحي، هبوطًا أرضيًا بشارع طلحة بن عبد الله متفرع من شارع امين خيرت الغندور.

وتحت إشراف المهندسة جيهان عبد الحميد مسعود، رئيس حي المنتزه أول، شرق الاسكندرية، وفور ورود إشارة بوجود هبوط أرضي، انتقل جمال حابر سكرتير عام الحي ومدير إدارة المتابعة الميدانية يرافقه مفتش إدارة المتابعة الميدانية بالفترة المسائية للعنوان المذكور.

وكشف الحي في بيان عن تواجد مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي علي الطبيعة بموقع الهبوط للكشف عن المنشآت الخاصة بكليهما، وتبين بالمعاينة الظاهرية عدم وجود أي منشآت تخص الصرف الصحي ووجود تسريب ناتج عن كسر بوصلة مياه للعقار ٢٦.

وتم وضع حواجز حديدية حول موقع الهبوط بعرض الشارع بالكامل من خلال التنسيق مع الطوارئ الليلية بالحي لحماية السادة المواطنين، وقيام مرفق مياه المندرة بإصلاح الكسر بتغيير الوصلة، وتأمين أعمال الإصلاح والحفر بتواجد مندوب شركة تاون جاز لوجود خط غاز عرضي معارض لمسار الإصلاح.

كما تم التنسيق من خلال إدارة الطرق بالحي بتكسير موقع الهبوط ووضع طبقة سن بموقع الهبوط الأرضي بعد إتمام عملية الإصلاح لحين اتخاذ إجراءات إعادة الشيء لأصله تنسيقا مع مديرية الطرق والنقل.