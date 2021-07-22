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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المصري مدحت ممدوح يخطف أنظار حكام وجمهور برنامج America’s Got Talent

العازف مدحت ممدوح
العازف مدحت ممدوح

استطاع العازف مدحت ممدوح، أن يبهر لجنة تحكيم  برنامج America’s Got Talent الموسم السادس عشر وذلك بعد عزفه بطريقة  «البيتبوكسينج» وزاد من ابهارهم حينما علموا انه من صنع هذا اللحن.

وأشادت به لجنة التحكيم، وصوتوا له جميعا ليتمكن من المنافسة في الجولة التالية من المسابقة، وقالت عنه صوفيا فيرجارا أحد.اعضاؤ لجنة التحكيم انها أحبت موسيقى مدحت، وتعشق موسيقى الشرق الاوسط بشكل عام.

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يذكر أن مدحت بدأ العزف وهو ابن الثانية عشر عاما، وهو عازف إيقاع ويبلغ من العمر حاليا ٢٨ عاما، ويحلم داپما بالوصول للعالمية.

برنامج America’s Got Talent برنامج تلفزيوني واقعي أمريكي يتم بثه على قناة NBC، ووتتكون لجنة التحكيم من Howie Mandel و Simon Cowell و Heidi Klum و ،  Terry Crews.

لجنة التحكيم تامر شلتوت الشرق الاوسط مي حلمي صوفيا ليلة العيد العازف مدحت ممدوح

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