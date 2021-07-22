عقب السيطرة الأفريقية.. الأهلي يعود للدفاع عن لقب الدوري المهدد

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستئناف حملته المحلية لحماية درع الدوري المصري الذي بات مهدداً بالصدارة المؤقتة لنادي الزمالك أثناء غياب الأحمر عن خوض عدة مباريات في الدوري.

ووضع الأهلي كأس إفريقيا في خزائنه بمقره في الجزيرة بوسط القاهرة إلى جوار درع الدوري الذي قضى أغلب فتراته منذ صناعته في نفس المكان.

وأوقف النادي الأهلي احتفالاته بلقب دوري الأبطال مبكراً للغاية، وعاد إلى القاهرة قادماً من المغرب، من أجل الاستعدادا لمباراة البنك الأهلي المؤجلة لاستعادة صدارة الدوري.

و يفتقد النسر الأحمر 6 لاعبين من قوامه، بسبب المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو، وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوي قائد الفريق.

ويحصل علي لطفي على فرصة كبيرة بغياب الحاس الأساسي، أملاً في إقناع مدربه بيتسو موسيماني باستحقاق الثقة وعدم الذهاب للبحث عن حارس جديد هذا الصيف.

كما باتت الفرصة سانحة لعدة لاعبين لتعويض غياب السداسي الدولي بالإضافة إلى حسين الشحات الذي يغيب للإصابة، وحاجة المدرب موسيماني للتدوير من أجل تفادي الإرهاق.

موقف صعب



الأهلي يحتل المركز الثاني مؤقتاً برصيد 51 نقطة جمعها من 23 مباراة مقابل 61 نقطة للزمالك جمعها من 27 مباراة في الصدارة.

ويحتاج الأهلي للفوز بمباراة البنك الأهلي لتقليص الفارق إلى 7 نقاط فقط، ثم الفوز بالمؤجلات الثلاث المتبقية حتى يتصدر بفارق نقطتين عن الزمالك عند تعادل الثنائي في عدد المباريات.