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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمو بيكا يظهر مع تامر حسني ويوجه له رسالة

تامر حسني وحمو بيكا
تامر حسني وحمو بيكا

نشر المطرب الشعبي حمو بيكا صورة له مع تامر حسني خلال تواجدهم في إحدى الحفلات الفنية. 
 

وعلق حمو بيكا على الصورة قائلا " ‬‏شخص محترم جدآ واتشرفت اني شوفتك ".


 

يذكر أن  حمو بيكا قام بالرد على تصريحات عمر كمال التليفزيونية، مع الاعلامي عمرو أديب، بأنه ليس مغنيا وإنما مؤديا، وذلك بمقطع فيديو لايف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وقال حمو بيكا: "«أنت بتقول إنك بتجيب مشاهدات 70 أو 80 مليون مشاهدة.. نسيت لما كنت بتعمل أغنية مش بتجيب 10 آلاف مشاهدة أصلًا.. أنت طالع تقول عليّا إني مش بعرف أغني!!».

 

وأضاف: «خلاص سيبت لك الغناء.. نفسي الناس تشوفك وأنت واقف قدام المايك بتسجل أغنية، توبة إني أغني مع شخصية زيك.. ولا أعمل معاك حاجة تاني".

 

وتابع: “طالما بتقول عليا مبعرفش أغني.. أومال أنت جيت لي ليه في الأول خالص.. واستقبلتك وضايفتك وأول تراك عملته معاك نجح.. وكنت كل ما تقعد معايا تقولي أنت يافطة المهرجان.. أنت كنت بتشتغلني مثلًا!!.. طالع دلوقتي قدام الناس تقول حمو مش بيعرف يغني!!”.

تامر حسني عمر كمال المطرب الشعبي حمو بيكا عمرو أديب

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