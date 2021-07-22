حماة الوطن ينظم عدة فعاليات لمشاركة المصريين فرحتهم بعيد الأضحى | صور

نظمت أمانة التواصل الشعبي والجماهيري بحزب حماة الوطن، عدة فعاليات أمس الأربعاء، وذلك للمشاركة في فرحة المصريين بعيد الأضحى المبارك.

وقام أعضاء أمانة التواصل الشعبي والجماهيري، برئاسة حاتم عزالدين، بتوزيع الهدايا على عدد من المواطنين وكذلك زيارة دور المسنين.



وتأتي تلك الفعاليات تنفيذا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، والفريق أسامة الجندى، النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير، الأمين العام، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم، بمشاركة نسمة المصري مساعد أمين التواصل الشعبي والجماهيري .

وقدم حاتم عز الدين، امين أمانة التواصل الشعبي والجماهيري بحزب حماة الوطن، الشكر لكل أمانات التواصل بالمحافظات وأمنائها على الجهود المبذولة.

فاعليات حزب حماة الوطن

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