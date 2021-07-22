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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعرف على طقس السعودية اليوم

طقس السعودية
طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحواً على مكة المكرمة والمدينة المنورة وغائماً جزئياً على مشعر منى.

وأشار لمركز الوطني للأرصاد السعودية وفق صحيفة سبق إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 32 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، تتحول ليلاً شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى 42كم/ساعة أو أكثر، والمدينة المنورة 34 درجة ومشعر منى 31 درجة.

وكانت أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية وضع  بوابات ذكية على مداخل منشأة الجمرات لتسهيل دخول وخروج الحجاج من بيت الله الحرام.

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ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن أحد قائدي التفويج، عبدالرحمن فهد، قوله إنه تم تخصيص تطبيق "تفويج" الإلكتروني لتنظيم دخول الحجاج بدءًا من المخيمات مرورًا بمنشأة الجمرات، مع تحديد زمن وصول كل فوج.

وأضاف: " البطاقات الذكية بمثابة بطاقة العبور لكل فوج وكل بوابات الجمرات تحتوي على بوابات إلكترونية، ويتم فتحها عبر البطاقة الذكية الخاصة بقائد فوج الحجاج".

وعدد الحجاج بكل فوج يبلغ 100 شخص، ويتم تقسيمهم إلى 5 مجموعات، ويكون لدى كل مجموعة منها دليل عام واحد، بينما يتم تخصيص قائد عام لكل فوج.

السعودية طقس مكة المكرمة المدينة المنورة مشعر منى

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