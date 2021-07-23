عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه.. عقوبة الوقوف على شريط السكة الحديد

السكة الحديد
السكة الحديد

جرّم القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية والمُعدل بالقانون 94 لسنة 2018، وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على خطوط السكة الحديد.


ونصت المادة (14) من القانون، على بعض الشروط التي يجب الحذر منها حتى لا تتعرض للحبس والغرامة، والتي جاءت كالآتي:

 

- لا يجوز إلا فى الأحوال وبالشروط التى تقررها هيئة السكة الحديد، المرور على خطوط وجسور السكة الحديد وملحقاتها أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها أو تجتازها.

وزير النقل يشهد توقيع بروتوكول مع شركات خاصة لإدارة وتشغيل أنشطة السكك الحديدية

وزير النقل: التعديات على حرم السكة الحديد تهدد حياة المواطنين.. فيديو

- لا يجوز فى أية حال وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على خطوط السكك الحديدية.

 

- ولا يجوز استخدام قضبان السكة الحديد أو أبنية الهيئة لمسير عربات أو قاطرات تكون ملكا للغير إلا باذن خاص من الهيئة وبالشروط التى تحددها.

 

عقوبة الوقوف على السكة الحديد


وجاءت التعديلات الأخيرة على قانون نظام السفر بالسكك الحديدية، والصادرة برقم 94 لسنه 2018، بتغليظ العقوبة فى حال المخالفة، لتقضي بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود، يكون الحبس وجوبيا.

 

وتحظر التعديلات الجديدة على القانون، قطع ميل جسر السكك الحديد أو تجريفها، ورفع منسوب الأراضي الزراعية عن منسوب السكة الحديد، وإلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخالفات المباني على السكك الحديدية أو جسورها.

السكة الحديد هيئة السكة الحديد خطوط السكك الحديدية قضبان السكة الحديد السكك الحديد

ترشيحاتنا

منافسات التجديف .. الليبي الحسين غامبور يتأهل لدور الترضية في أولمبياد طوكيو

بكاء نور الشربيني عقب التتويج ببطولة العالم للإسكواش .. صور

نور الشربيني: لا أصدق تتويجي باللقب الخامس في بطولة العالم للإسكواش

الشركة الإسرائيلية المشغلة لنظام بيجاسوس تعلق على فضيحة التجسس

يعاني من مرض نفسي.. حبس المتهم بذبح والدته في الجيزة

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه.. عقوبة الوقوف على شريط السكة الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة

بدل ما يصونها جابهالي جثة.. أول رد فعل لـ شقيق الطبيبة ياسمين حسن

أولمبياد طوكيو.. أول تعليق من الكاف على تعادل مصر مع إسبانيا

كما وعدتكم.. آبي أحمد يوجه رسالة بالعربية إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة

رد فعل مفاجئ لـ كهربا عقب تبديله في مباراة الأهلي والبنك في الدوري

محمد ضحية مصروفات العيد فى القليوبية .. المتهمة: لم أقصد قتل زوجي

أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي.. آخر منشور لمحاسب قتلته زوجته في القليوبية

بأي ذنب قٌتلت.. لغز مقتل الطبيبة ياسمين حسن قبل عيد زواجها بأيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

فيديو

فيديو جراف.. حوار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنسان ومجند

فيديو جراف.. بذور اليقطين حل سحري لمشاكل الرجال الجنسية

فيديوجراف.. البكيني ومعز مسعود.. أسما شريف منير في مأزق

فيديو جراف.. حديقة الحيوان فسحة "على قد الإيد"

المزيد

ساحة رأي

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد.. ما رأوه سيصدمك

د. أحمد شندي يكتب: كل يوم عيد

د.محمد أبوسمرة يكتب: غزة.. تنتظر عودة الشهداء هذا العيد..!!

رجب الشرنوبي يكتب: الحياة الكريمة طموح القيادة وحلم الشعب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

اﻟﻤﺰﻳﺪ