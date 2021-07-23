الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه.. عقوبة الوقوف على شريط السكة الحديد

جرّم القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية والمُعدل بالقانون 94 لسنة 2018، وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على خطوط السكة الحديد.



ونصت المادة (14) من القانون، على بعض الشروط التي يجب الحذر منها حتى لا تتعرض للحبس والغرامة، والتي جاءت كالآتي:

- لا يجوز إلا فى الأحوال وبالشروط التى تقررها هيئة السكة الحديد، المرور على خطوط وجسور السكة الحديد وملحقاتها أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها أو تجتازها.

- لا يجوز فى أية حال وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على خطوط السكك الحديدية.

- ولا يجوز استخدام قضبان السكة الحديد أو أبنية الهيئة لمسير عربات أو قاطرات تكون ملكا للغير إلا باذن خاص من الهيئة وبالشروط التى تحددها.

عقوبة الوقوف على السكة الحديد



وجاءت التعديلات الأخيرة على قانون نظام السفر بالسكك الحديدية، والصادرة برقم 94 لسنه 2018، بتغليظ العقوبة فى حال المخالفة، لتقضي بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود، يكون الحبس وجوبيا.

وتحظر التعديلات الجديدة على القانون، قطع ميل جسر السكك الحديد أو تجريفها، ورفع منسوب الأراضي الزراعية عن منسوب السكة الحديد، وإلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخالفات المباني على السكك الحديدية أو جسورها.