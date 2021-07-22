نشرة أخبار العالم.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة.. نجاة رئيس مدغشقر من محاولة اغتيال.. الجيش الصيني يدمر السدود لمواجهة الفيضانات

نشر موقع “صدى البلد" الإخباري خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

كما وعدتكم.. آبي أحمد يوجه رسالة بالعربية إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة

وجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رسالة جديدة إلى مصر والسودان باللغة العربية عبر حسابه بموقع "تويتر" بشأن سد النهضة.

ونشر آبي أحمد بيانًا قال فيه "إلى أخواتي وإخواني في دول المصب: لقد تم الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي العظيم على نهر أباي (النيل الأزرق) في العشرين من شهر يوليو عام 2021".

وأضاف آبي أحمد "وكما وعدتكم سلفًا في التاسع من شهر يوليو عام 2021، لقد قامت إثيوبيا بملء سدها أثناء موسم الأمطار بحذر وبطريقة مفيدة لنقص الفيضان من دولة المصب المباشرة".

وتابع رئيس الوزراء الإثيوبي "وأود أن أطمئنكم مرة أخرى، بأن هذا الملء سوف لن يؤدي بضرر لأي من بلداننا، وسيظل سد النهضة الإثيوبي العظيم مكسبًا ورمزًا حقيقيًا للنمو والتعاون المشترك".

إثيوبيا: تصريحات الرئيس السيسي بشأن سد النهضة إيجابية ونحن معها.. ومستعدون للتفاوض

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن سد النهضة إيجابية، مضيفة "نحن مع التعاون والتنمية المشتركة التي دعا لها".

وأكدت الخارجية الإثيوبية استعداد بلادها لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في أي وقت تدعو لها قيادة الاتحاد الأفريقي.

وأضافت "لا نمانع في التوصل لاتفاق مربح بشأن سد النهضة حول الملء والتشغيل لكن لا يمكن أن نوقع اتفاقا نهائيا".

وقالت الخارجية الإثيوبية "أبلغنا قادة السودان ومصر بعملية الملء الثاني في إطار تبادل المعلومات حول سد النهضة، والملء الثاني لسد النهضة تم بطريقة لم تلحق أي ضرر بدول المصب".

نجاة رئيس مدغشقر من محاولة اغتيال وتوقيف فرنسيين

أعلنت النيابة العامة في مدغشقر، اليوم الخميس، نجاة رئيس البلاد أندريه راجولينا من محاولة اغتيال، قائلة إنه تم توقيف فرنسيين اثنين على خلفية الأمر.

ووفقًا لقناة "سكاي نيوز"، أوضحت النيابة أنه تم القبض على الفرنسيين ومواطنين آخرين مساء الثلاثاء، خلال عملية أمنية.

وذكر مصدر مطلع على التحقيق أنه تم اعتقال 10 مسلحين على الأقل كانوا في منزل مشتبه به.

وقالت النيابة العامة إن المعتقلين كانوا يخططون لقتل مسؤولين كبار في الدولة، من بينهم الرئيس صاحب الـ47 عاما.

كبار قادة الجيش الإماراتي يزورون السعودية.. اعرف السبب

أجرى عدد من كبار قادة الجيش الإماراتي، الخميس، زيارة للقوة المشاركة في عمليات "عاصفة الحزم" ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، قام كل من اللواء الركن سعيد الشحي قائد القوات البرية واللواء الركن طيار سعيد آل علي قائد الطيران المشترك واللواء الركن خليفة الهاملي قائد قوة الاحتياط بزيارات لقوات الواجب العاملة ضمن التحالف العربي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتبادل قادة القوات المسلحة مع ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة الإماراتية التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحي المبارك، سائلين الله أن يعيده بالخير واليمن والبركات.

أبى أحمد يواصل سقوطه.. نزوح عشرات الآلاف بسبب معارك عنيفة قرب تيجراي الإثيوبية

اندلعت معارك عنيفة في منطقة متاخمة لإقليم تيجراي الإثيوبي، أسفرت عن 20 قتيلا وتشريد الآلاف.

وقال محمد حسين المسؤول بالوكالة الوطنية الإثيوبية للاستجابة للكوارث، إن اشتباكات اندلعت بين المتمردين والقوات الموالية للحكومة في منطقة عفار الإثيوبية المتاخمة لتيجراي، مشيرا إلى أن "القتال العنيف لا يزال مستمرا، مما أدى إلى نزوح 70 ألف شخص ومقتل 20 مدنيا".

وقالت الأمم المتحدة يوم الأربعاء، أن برامج المساعدة في المناطق المنكوبة بالمجاعة في شمال إثيوبيا قد تتوقف لأن القتال بين المتمردين والقوات الحكومية يغلق الطريق الوحيد القابل للاستخدام إلى إقليم تيجراي.

غير مسبوقة من 1000 عام.. الجيش الصيني يدمر السدود لمواجهة الفيضانات.. فيديو

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت وسط الصين إلى 33 قتيلا و8 مفقودين، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي اليوم، الخميس.

وبينما غرق أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، تقدر كلفة الأضرار بنحو 1,22 مليار يوان (١٨٩ مليون دولار)، حسب المصدر نفسه.

ووفقًا لقناة "الحرة"، دك الجيش الصيني سدا لإطلاق المياه، مما يهدد واحدة من أكثر مقاطعات البلاد اكتظاظا بالسكان.

أمير الكويت يوجه رسالة شكر للمواطنين والمقيمين

تقدم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بخالص الشكر والتقدير إلى جميع إخوانه وأبنائه المواطنين الكرام والمقيمين على أرض هذا الوطن الغالي على ما عبروا عنه من خالص التهاني وأطيب المشاعر بمناسبة عيد الأضحى المبارك من خلال برقيات التهنئة أو الاتصالات الهاتفية أو جميع وسائل التواصل، وفقا لصحيفة “الوطن” الكويتية.

وقدر أمير الكويت تلك المشاعر الطيبة التي جسدت روح الأسرة الواحدة المتلاحمة، سائلا المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الوطن العزيز وأهله الأوفياء بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على الجميع موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للوطن الغالي كل ما ينشده من تقدم ورقي وازدهار والمزيد من الأمن والأمان والرخاء.