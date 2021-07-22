جمال الشاعر يضع روشتة تطوير التليفزيون المصري | فيديو

قال الإعلامي جمال الشاعر، إن المؤسسات الإعلامية يجب أن تطور نفسها تكنولوجيا ورقميًا، وأن تدخل عصر المنصات وتنتج إنتاجا ينافس المنصات، لأن التلفزيون يستطيع عمل إنتاج كبير بالاستعانة بالخبراء، بخلاف السوشيال ميديا التي تعتمد على المبادرات الفردية والإنتاج الشخصي.

وأضاف الإعلامى جمال الشاعر خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"،عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي كـ«فيس بوك، تيك توك» وغيرهما من منصات التواصل الاجتماعي تحصل على العديد من المشاهدات الجبارة والتي تتسم بالتفاعلية، وهو ما لا تجده شاشات التلفاز.

وأشار جمال الشاعر، إلى أن التلفزيون مرآة إذا وقف الناس أمامها ولم يجدوا أنفسهم بحثوا عن مرآة أخرى، كاشفا أن أي إعلامي يفهم جيدا إنه مرآة الناس يفتحوا له قلوبهم وعقولهم"، موضحًا أن المذيع يجب أن يكون قارئا جيدا للرأي العام ويعي السياق المجتمعي جيدا.

وتابع الإعلامى جمال الشاعر "العمل في الشارع متعة، لأننا بنشتبك مع الناس وكلهم حوالينا، وبيبقوا فاهمين أحسن مننا"، مشيرا إلى أن الخريطة الإعلامية يجب أن تراعي تحقيق التوازن بين الشرائح المجتمعية كافة، ومنها الفلاحين، وبخاصة أن الدولة تتوجه في إطار مشروع حياة كريمة للارتقاء بحياتهم.



وأشار الإعلامى جمال الشاعر، إلى أن العالم كله يتجه للمنصات الإعلامية، بعدما سيطرت شركة «نتفليكس» على العالم، وهو ما يؤكد بدء عصر المنصات بالفعل، مؤكدا أن الإنتاج فيها سيكون مختلفا عن الإنتاج البرامجي القديم، لأن المنصات ستنتج برامج صغيره والبطل سيكون المشهد أو اللقطه .