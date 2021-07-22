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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة سوهاج: ثورة 23 يوليو مصدر إلهام لحركات التحرر في العالم

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج

هنأ الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وخلال التهنئة أكد عزيز، أن ثورة  يوليو العظيمة نقلت مصر  من ظلام التبعية إلى نور الريادة، فلقد استطاعت الثورة أن تغير ملامح وطن ظل لسنوات مطمعا لقوى استعمارية من الداخل والخارج.

وأضاف: “لقد كانت مبادئ الثورة مصدر إلهام لجميع حركات التحرر في قارات العالم اجمع، ونبراثا اهتدت به شعوب أجهدها عناء الاستبداد فوجدت في ثورتنا المجيدة النور بعد الظلام والأمل بعد قرونا من اليأس والنجاة بعد الهلاك”.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن ثورة يوليو أعادت للشعب المصري واقعه الذي تم سلبه عبر سنوات، وأصبح هو من بيده تحديد مصيره، وقفزت به وبوطنه إلى مشارف تصدر القومية العربية.

محافظ سوهاج يُهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بذكرى ثورة يوليو المجيدة

وأكد “عزيز” أن ثورتي ٢٣ يوليو العظيمة و٣٠ يونيو المجيدة، جاءتا لحماية الوطن من التبعية والاستبداد والتطرف، مشيرا إلى أن هاتين الثورتين ما هما إلا وجهان لعملة الكرامة والدفاع عن حق الشعب، فكيفما كانت ثورة يوليو منقذة لوطن من التبعية والاستعمار، جاءت ثورة يونيو رافضة  لقوى التطرف والإرهاب من اغتصاب حلم وطن يسعى للتقدم والريادة.

واختتم رئيس الجامعة تهنئته داعيا الله عز وجل أن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارته الرشيدة لشئون البلاد، لاستكمال المسيرة التنموية الهائلة التى يشهدها الوطن، وان يحفظ مصر للمصريين.

سوهاج جامعه رئيس يوليو ثورة

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