السيسي يبحث تطوير منظومة الصناعات البحرية في لقاءين مهمين .. بسام راضي: اهتمام رئاسي بجميع مناحيها وبناء السفن

الرئاسة:

بحث التعاون من أجل تدريب وتأهيل القوى البشرية من المهندسين والفنيين

بحث تطوير منظومة الصناعات البحرية والخطط الخاصة بالتطوير التكنولوجي

اهتمام من الدولة للارتقاء بجميع مناحي العمل في مجال الصناعة البحرية وبناء السفن



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعات شركات لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية واللواء محمد شلبي رئيس شعبة التسليح البحري والعقيد محمد المخزنجي من قيادة القوات البحرية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول التباحث حول تطوير منظومة الصناعات البحرية والخطط الخاصة بالتطوير التكنولوجي التي تحتاجها هذه الصناعة الاستراتيجية، وذلك في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغ للارتقاء بجميع مناحي العمل في مجال الصناعة البحرية وبناء السفن والوصول به إلى أعلى التكنولوجيات الحديثة وما يتطلبه ذلك كله من تطوير شامل في تدريب وتأهيل القوى البشرية من المهندسين والفنيين.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جان دونيل، مالك ومدير مجموعة شركات دونيل البلجيكية للأعمال والهندسة البحرية والتكريك، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، واللواء أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية، والعقيد محمد المخزنجي من قيادة القوات البحرية، والدكتور حسن أبو سعده المستشار الهندسي لقيادة القوات البحرية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول التباحث حول أوجه الاستفادة من الخبرات العريقة لدى مجموعة شركات دونيل البلجيكية في مجالات الأعمال البحرية المتعددة بالبحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب الفرص الواعدة التي تمتلكها مصر في هذا المجال وأسلوب تحقيقها في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".