بعد أنباء عن مراقبته.. الرئيس الفرنسي يغير هاتفه ورقمه

أعلن قصر الرئاسة الفرنسي (الإليزيه)، اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قام بتغيير هاتفه ورقمه، بعد أنباء عن مراقبته.

وذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان واحدا من بين عدد من زعماء في العالم، يُعتقد أنهم استُهدفوا باختراق هواتفهم باستخدام برامج تجسس.

ويستهدف البرنامج، المعروف باسم "بيجاسوس"، الهواتف ويسمح لمشغليه بالتجسس على أهدافهم عبرها.

ويندرج هؤلاء الزعماء ضمن قائمة تضم نحو 50 ألف رقم هاتف لأشخاص يُعتقد أنها موضع اهتمام عملاء لشركة "أن أس أو غروب" ومقرها إسرائيل. وقد سربت هذه القائمة إلى وسائل الإعلام الكبرى.

وتنفي شركة "أن أس أو" ارتكاب أي مخالفات. وتقول إن البرنامج "مخصص للاستخدام ضد المجرمين والإرهابيين".

وتضيف أنه متاح فقط للجيش ووكالات إنفاذ القانون والوكالات الاستخبارية التي لديها سجلات جيدة في مجال حقوق الإنسان.

