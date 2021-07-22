في لقاء مع تليفزيون جيبوتي.. السفير مصطفى عرفي يستعرض مخرجات لقاء قمة السيسي مع عمر جيلة

استضاف التليفزيون الجيبوتي السفير المصري محمد مصطفي عرفي بمناسبة ذكرى العيد القومي لجمهورية مصر العربية المواكب لذكرى ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢.

استعرض السفير المصري خلال المقابلة مخرجات لقاء القمة الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة خلال زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي في شهر مايو الماضي، كما تطرق إلى الزخم الحالي الذي يشهده مسار العلاقات الثنائية بهدف تحقيق شراكة استراتيجية بين البلدين الشقيقين.

وفي سياق متصل، حرص السفير المصري كذلك على استعراض الأبعاد المتنوعة لثورة الثلاثين من يونيو، والتي استهدفت فيها جموع الشعب استعادة الدولة المصرية والحفاظ على هويتها الثقافية والدينية.