في دول عربية.. أمريكا تستعد لإيواء 35 ألف أفغاني خوفا من طالبان

تستعد الولايات المتحدة لإيواء ما يصل إلى 35 ألف مترجم أفغاني وعائلاتهم في القواعد الأمريكية في الكويت وقطر كجزء من مبادرة لمساعدة أولئك الذين خاطروا بحياتهم لمساعدة القوات الأمريكية خلال الحرب.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي يستعد لإيواء المترجمين الفوريين وأفراد أسرهم في قاعدتين في الكويت وقطر في محاولة لمساعدة أولئك الذين قد يواجهون عقابا من طالبان.

وتعتزم الولايات المتحدة بناء مساكن مؤقتة في معسكر السيلية في قطر ومعسكر بورينج في الكويت. وسيتم تصميم المرافق لإيواء المترجمين لمدة 18 شهرًا على الأقل في انتظار الموافقة على تأشيرات الهجرة الخاصة الخاصة بهم للانتقال إلى الولايات المتحدة.

وقال التقرير إن المرافق مليئة أيضًا بآلاف الحزم الترحيبية التي تحتوي على مواد صحية، بالإضافة إلى وجبات تلبي متطلبات النظام الغذائي للمسلمين.

ومن المتوقع أن يكلف هذا الإجراء لإيواء المترجمين الفوريين وعائلاتهم دافعي الضرائب الأمريكيين عدة مئات من الملايين من الدولارات.

ووافق البنتاجون يوم الاثنين الماضي، على استخدام قاعدة فورت لي العسكرية في ولاية فرجينيا لإيواء المترجمين الأفغان وعائلاتهم الذين أكملوا بالفعل عملية الفحص الأمني.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية الأسبوع الماضي، إن انسحاب القوات من أفغانستان اكتمل بنسبة تزيد عن 95 بالمئة.

في غضون ذلك ، تشير التقارير إلى أن حركة طالبان تسيطر الآن على 85٪ من أفغانستان، وحوالي 90٪ من حدود أفغانستان مع الدول المجاورة.