رسائل بحرينية محملة بالمحبة والعرفان لـ مصر قيادة وحكومة وشعبا .. تفاصيلها

تحتفل مصر اليوم بثورة يوليو المجيدة تلك الثورة التي تظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، فهي الملحمة التي نقلت مصر من النظام الملكي إلى الجمهوري، بعد أن تحررت من قيود الاحتلال الإنجليزي لأكثر من ثلاثة وسبعين عام، وسطرت ملحمة من النضال والكفاح بسواعد أبنائها .

الملك حمد بن عيسي

وتلقت مصر قيادة وحكومة وشعبا التهاني من قادة ومسؤولين رفيعي المستوي، حيث بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة. أعرب فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، مشيداً جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.

ولي عهد مملكة البحرين

كما بعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، منوهاً سموه بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.



رئيس البرلمان العربي

وتقدم رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلى حكومة وبرلمان وشعب مصر، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكداً أن ثورة يوليو المجيدة قدمت نموذجاً ملهماً في الدفاع عن قيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.



رئيس مجلس الشوري البحريني

وهنأ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة ذكرى 23 يوليو المجيدة.

وبعث رئيس مجلس الشورى برقيتي تهنئة بهذه المناسبة إلى كل من المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ، و المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية أعرب خلالهما عن أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة المجيدة، مشيدا بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، داعيًا المولى أن يعيد هذه المناسبة على الشعب المصري الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما بعث رئيس مجلس الشورى، برقية تهنئة بهذه المناسبة لـ ياسر محمد شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحري

رئيس مجلس النواب البحريني

كما بعثت فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، برقيتي تهنئة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وإلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة، معربة عن أطيب التهاني والتمنيات لهما، وللشعب المصري الشقيق، بدوام التقدم والازدهار.

وأشادت بمتانة العلاقات الأخوية الوثيقة، والتاريخية الوطيدة، والاستراتيجية العميقة، بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وما تشهده من تنامٍ مطردٍ، بفضل العلاقة الأخوية الرفيعة التي تجمع الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأكدت على موقف مملكة البحرين التاريخي الراسخ، الداعم لأمن واستقرار جمهورية مصر العربية الشقيقة، ومساندتها المستمرة لكافة القضايا، ودعم العمل العربي المشترك، مشيرة إلى تعزيز كافة أوجه التعاون البرلماني، ودعم مسارات التعاون المشتركة، وتطوير كافة مجالات التكامل والتنسيق في مختلف الأصعدة.

كما بعثت برقية تهنئة مماثلة إلى ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة في مملكة البحرين، بهذه المناسبة المجيدة، أعربت فيها عن خالص التهاني والتبريكات، ودوام النماء والتطور، لجمهورية مصر العربية الشقيقة.