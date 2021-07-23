الاتحاد الدولي للريشة الطائرة يتغنى بـ هادية حسني لهذا السبب

أشاد الإتحاد الدولي للريشة الطائرة عبر موقعه الرسمي ب هادية حسني السعيد لاعبة المنتخب الوطني للريشة الطائرة، كونها أول عضوة برلمانية تشارك في دورة الألعاب الأولمبية.

وذكر الموقع الرسمي للإتحاد الدولي للريشة الطائرة، بأن هادية حسني صاحبة ال 32 عاماً ليست مجرد لاعبة تشارك في الأولمبياد فقط، بل هي أيضاً عضوة بالبرلمان المصري في لجنة الشباب والرياضة، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، فهي تدرس حالياً للحصول على درجة الدكتوراة في علم الأدوية بجامعة القاهرة، وتأمل في الحصول عليها بحلول عام 2022.

وأضاف الموقع الرسمي للإتحاد الدولي للريشة الطائرة، بأن البطلة المصرية تعمل كعضوة في البرلمان منذ إنتخابها هذا العام، ورغم انشغالها في الفترة الأخيرة بالمشاركة الأولمبية، إلا أنها تعمل على إيجاد أوقاتاً لتعليم الأطفال والفتيات، وهي بذلك تشق طريقاً مميزاً للمرأة المصرية وخاصةً في مجال الرياضة.

وتشارك الريشة الطائرة المصرية في هذه الدورة الأولمبية الجارية في العاصمة اليابانية طوكيو، بثلاثة لاعبين بواقع لاعب ولاعبتين هم، هادية حسني وضحى هاني وأدهم حاتم.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الريشة الطائرة منافساته طبقا للجدول التالي:

24 يوليو:

مصر (أدهم حاتم وضحى هاني) × الصين | زوجي المختلط | 3:20 فجراً

مصر (هادية حسني وضحى هاني) × اليابان | زوجي سيدات | 11 ظهراً

25 يوليو :

ضحى هاني × في يو شين (الصين) | فردي سيدات | 4:20 فجراً

مصر (أدهم حاتم وضحى هاني) × كوريا | زوجي مختلط | 11 ظهراً

وصعد ثلاثي المنتخب الوطني لنهائيات الدورة الأولمبية من خلال التصنيف العالمي، في إنجاز كبير يتحقق للمرة الأولى في تاريخ الريشة الطائرة المصرية والإفريقية.



الجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني للسيدات قد نجح في الفوز ببطولة إفريقيا والتأهل لبطولة العالم والتي كان من المقرر إقامتها صيف العام الماضي بالدنمارك قبل أن تؤجل بسبب انتشار فيروس كورونا.