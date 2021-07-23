بكاء نور الشربيني عقب التتويج ببطولة العالم للإسكواش .. صور

أعربت نور الشربيني المصنفة الأولي عالميا والمتوجه بلقب بطولة العالم للإسكواش عن سعادتها بالتتويج ب اللقب .

ونشرت نور الشربيني عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” صور لها وهي تبكي عقب المباراة .



وعلقت :" لحظة الفوز… ٥ بطولات كأس العالم ..الحمد لله "





توجت نور الشربيني المصنف الأول عالميا إسكواش سيدات بلقب بطولة العالم والتي أقيمت في شيكاغو الأمريكية عقب الفوز أمام نوران جوهر نجمة وادي دجلة الثانية عالميا.



وانتهت المباراة بنتيجه ٣-١ في مباراة استغرقت ٣ جولات و٥٣ دقيقة بنتيجه الأشواط ١١-٥ , ٨-١١ , ١١-٨ , ٩-١١، وتبلغ قيمة الجوائز ٥٠٠ ألف دولار



وكانت نوران جوهر قمت أداء رائع خلال الموسم الحالي.





الارقام العالمية ل نور الشربيني



وتعد المرة الثالثة لنور الشربيني على التوالي التتويج بلقب بطولة العالم والخامسة لمواسم ٢٠١٥-٢٠١٦-٢٠١٨ -٢٠٢٠ و ٢٠٢١

وعادلت نور الشربيني رقم الأسطورة جانشير خان عقب وصولها للمباراة النهائية للمرة السابعة والسادسة على التوالي





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