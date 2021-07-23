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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول صور لـفوز فرج والشربيني بـ كأس العالم للإسكواش رجال وسيدات

صدى البلد

أعرب علي فرج المصنف الأول عالميا والمتوج ببطولة العالم في الاسكواش عن سعادته البالغة بالتتويج بالبطولة في المباراة التي أقيمت في شيكاغو الأمريكية.

 

والتقط فرج ونور الشربيني المتوجة ببطولة العالم سيدات صور لهما بـ الكأس عقب التتويج .

 

توج على فرج نجم وادي دجلة والمصنف الأول عالميا ببطولة العالم للاسكواش والتي أقيمت في شيكاغو الأمريكية بجوائز تصل لـ 500 ألف دولار.

 

وحقق فرج اللقب عقب الفوز أمام محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا  بنتيجة 3-1 في مباراة  امتدت لـ 67 دقيقة بنتيجة الأشواط: 7-11, 12-10, 11-9, 11-4.

 

وتوج على فرج بالبطولة للمرة الثانية حيث توج بها من قبل موسم 2019 .

 

نور الشربيني بطلة العالم في الاسكواش سيدات 
 

توجت نور الشربيني المصنف الأول عالميا اسكواش سيدات بلقب بطولة العالم والتي أقيمت في شيكاغو الأمريكية عقب الفوز أمام ورأت جوهر نجمة وادي دجلة الثانية عالميا.

 

وانتهت المباراة بنتيجة ٣-١ في مباراة استغرقت ٣

٥٣ دقيقة بنتيجة الأشواط ١١-٥ , ٨-١١ , ١١-٨ , ٩-١١

 

وتبلغ قيمة الجوائز ٥٠٠ ألف دولار

 

وكانت نوران جوهر قمت أداء رائع خلال الموسم الحالي

 

وتعد المرة الثالثة لنور الشربيني على التوالي التتويج بلقب بطولة العالم والخامسة لمواسم ٢٠١٥-٢٠١٦-٢٠١٨ -٢٠٢٠ و ٢٠٢١

وعادلت نور الشربيني رقم الاسطوره جانشير خان عقب وصولها للمباراة النهائية للمرة السابعه والساد

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نور الشربيني بطولة العالم الاسكواش كأس العالم بطولة العالم للاسكواش الشربيني

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