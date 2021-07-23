الحكومة الأفغانية تنفي سيطرة طالبان على 90% من حدود البلاد

أعلنت الحكومة الأفغانية، اليوم الجمعة، أن مزاعم حركة طالبان بالسيطرة على 90% من حدود البلاد مجرد كذب.

وقالت الحكومة الأفغانية إن "مزاعم طالبان بالسيطرة على 90% من الحدود محض افتراء"، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكدت وزارة الدفاع الأفغانية استعادة السيطرة على منطقة "كاروخ" غربي البلاد.

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد، إن الحركة لن تقبل بوقف لإطلاق النار دون الاتفاق على تشكيل حكومة إسلامية جديدة.

وأضاف: “لا نريد احتكار السلطة لكننا نتمسك برحيل الرئيس والتفاوض على حكومة جديدة”.

وتابع: “الرئيس الأفغاني يجب أن يرحل للتوصل لاتفاق سلام”.

وكانت حركة طالبان أعلنت أمس، سيطرتها على 90% من حدود أفغانستان مع الدول المجاورة.

وطالبت الحركة على لسان متحدثها، ذبيح الله مجاهد تركيا الانسحاب من أفغانستان، مضيفًا: “لن نسمح لهم بالتواجد العسكري في البلاد”.

وتابع: “طالبان منفتحة على الحوار مع تركيا خارج إطار الدوحة إذا كان لديهم اقتراح لعقدها في مكان آخر”.

وأكد ذبيح الله مجاهد، “أنه لا صحة لما يشاع حول انضمام مقاتلين من الصين وآسيا الوسطى لتنظيم داعش في أفغانستان”.