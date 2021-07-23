عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة الأفغانية تنفي سيطرة طالبان على 90% من حدود البلاد

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الحكومة الأفغانية، اليوم الجمعة، أن مزاعم حركة طالبان بالسيطرة على 90% من حدود البلاد مجرد كذب.

وقالت الحكومة الأفغانية إن "مزاعم طالبان بالسيطرة على 90% من الحدود محض افتراء"، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكدت وزارة الدفاع الأفغانية استعادة السيطرة على منطقة "كاروخ" غربي البلاد.

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد، إن الحركة لن تقبل بوقف لإطلاق النار دون الاتفاق على تشكيل حكومة إسلامية جديدة.

وأضاف: “لا نريد احتكار السلطة لكننا نتمسك برحيل الرئيس والتفاوض على حكومة جديدة”.

وتابع: “الرئيس الأفغاني يجب أن يرحل للتوصل لاتفاق سلام”.

وكانت حركة طالبان أعلنت أمس، سيطرتها على 90% من حدود أفغانستان مع الدول المجاورة.

وطالبت الحركة على لسان متحدثها، ذبيح الله مجاهد تركيا الانسحاب من أفغانستان، مضيفًا: “لن نسمح لهم بالتواجد العسكري في البلاد”.

وتابع: “طالبان منفتحة على الحوار مع تركيا خارج إطار الدوحة إذا كان لديهم اقتراح لعقدها في مكان آخر”.

وأكد ذبيح الله مجاهد، “أنه لا صحة لما يشاع حول انضمام مقاتلين من الصين وآسيا الوسطى لتنظيم داعش في أفغانستان”.

"طالبان" توجه رسالة تحذير لـ تركيا بعد السيطرة على 90% من حدود أفغانستان

طالبان تسيطر على كامل الحدود مع طاجيكستان

الحكومة الأفغانية حدود البلاد طالبان حكومة إسلامية تركيا

ترشيحاتنا

وش السعد.. العيد ينعش حركة السياحة بجنوب سيناء.. والفنادق ترفع شعار: غالي الإشغال

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. تعصم من فتنة المسيح الدجال

بعد زيادة اليوم.. مصر تتراجع مركزا بقائمة أرخص أسعار البنزين في العالم

تطمع في موارد أفريقيا المائية.. كيف ستؤثر إسرائيل في قضايا القارة بعد انضمامها للاتحاد الأفريقي؟

أسعار جديدة للبنزين .. السجن 5 سنوات وغرامة عقوبة المتلاعبين بالمنتجات البترولية المسعّرة

لابورتا يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة بشأن تجديد عقد ميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين الجديدة .. زيادة 25 قرشا لكل لتر وتثبيت المازوت

حقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة

القانون يلزم ملاك العقارات بإيقاف أعمال الهدم المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

بـ اللائحة الجديدة.. شوبير يحسم الجدل عن بطل الدوري 20 -21

أولمبياد طوكيو.. أول تعليق من الكاف على تعادل مصر مع إسبانيا

كما وعدتكم.. آبي أحمد يوجه رسالة بالعربية إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة

بدل ما يصونها جابهالي جثة.. أول رد فعل لـ شقيق الطبيبة ياسمين حسن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

فيديو

فيديو جراف.. حوار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنسان ومجند

فيديو جراف.. بذور اليقطين حل سحري لمشاكل الرجال الجنسية

فيديوجراف.. البكيني ومعز مسعود.. أسما شريف منير في مأزق

فيديو جراف.. حديقة الحيوان فسحة "على قد الإيد"

المزيد

ساحة رأي

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد.. ما رأوه سيصدمك

د. أحمد شندي يكتب: كل يوم عيد

د.محمد أبوسمرة يكتب: غزة.. تنتظر عودة الشهداء هذا العيد..!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

اﻟﻤﺰﻳﺪ