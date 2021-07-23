إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارة ودراجة على الطريق السريع ببنها بالقليوبية

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد فى القليوبية إثر تصادم سيارة سوزوكى أجرة بدراجة بخارية على الطريق الزراعى السريع بالقرب من قرية سندنهور بمركز بنها تمك نقل المصابين الى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

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تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصام على الطريق الزراعى السريع ووجود مصابين وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف.

وتبين من المعاينة وقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكى أجرة بدراجة بخارية على الطريق السريع بالقرب من قرية سندنهور اتجاه القاهرة وتم نقل المصابين الى المستشفى ورفع انقاض الحادث من الطريق.

من ناحية أخرى شب حريق فى صالة جاكوزى وساونا فى أحد الأبراج بأرض الجهينى بقليوب فى القليوبية واسفر الحريق عن التهام النيران لمحتويات الصالة دون وقوع أي خسائر بشرية وانتقلت قوات الإطفاء وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها الى المنازل المجاورة وتولت النيابة التحقيق

تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من قسم شرطة قليوب يفيد وقوع حريق فى برج سكنى بمنطقة ارض الجهينى دائرة القسم.

انتقلت سيارات الإطفاء وتم السيطرة على النيران وتبين ان الحريق شب فى الطابق الأرضي عبارة عن صالة جاكوزى وساونا مستأجر لشخص يدعى " ه ع ع " حيث اندلعت النيران بسبب تسرب الغاز ولم تقع أى خسائر بشرية وجارى حصر الخسائر كما تبين من الفحص ان المكان غير مرخص.

من ناحية اخري تمكنت قوات الدفاع المدني فى القليوبية من السيطرة على حريقين اندلعا فى منزل وورشة نجارة بمركز طوخ دون اسى إصابات او خسائر فى الأرواح وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير امن القليوبية اخطارا بنشوب حريقين بمنزلين عشوائيين بالطوب الأبيض ومسقوفين بالخشب بمركز طوخ وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء.

وتبين من المعاينة نشوب حريق فى منزل بالطوب الأبيض دور أرضى بعزبة خلوة عبد النبى بكفر منصور ملك " هـ ا م " والمنزل الثاني عبارة عن ورشة نجارة موبيليا ملك " ت ص ع " ونتج عن الحريق تلفيات بالأجهزة الكهربائية وبعض محتويات المنزل وورشة النجارة دون وقوع أى خسائر بشرية فى الأرواح.

كما أمرت نيابة العبور فى القليوبية حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه بحوزته 3 كيلو هيروين ، كما امرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وفحصها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت المعلومات قد وردت لمديرية امن القليوبية تفيد قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة بترويج المخدرات فى مدينة العبور

تم التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حيث توصلت التحريات الى ان المتهم لة مساعدين فى محافظات اخرى لترويج السموم البيضاء .

وداهمت القوات شقة المتهم بمدينة العبور والقى القبض عليه وضبط بحوزته كمية لمخدر الهيروين الخام تزن 3 كيلو جرام و مبلغ مالى و سيارة ملاكي و2 هاتف محمول وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والسيارة لتسهيل ترويج المخدرات على عملاءه وأحيل للنيابة فتولت التحقيق.