يسرا لرامي رضوان: مفيش حاجة تهز الصداقة

نشرت الفنانة يسرا جزءا من حلقتها مع الإعلامي رامي رضوان، عبر صفحتها الرسمية على “إنستجرام”.

وعلقت يسرا قائلة:"مفيش حاجة ممكن تهز الصداقة الحقيقية #Youssra #يسرا".

وحكت يسرا، عن أبرز الذكريات مع الفنان الراحل سمير غانم ودلال عبد العزيز، قائلةً: "الفنان الراحل سمير غانم قالي كنت الاقي واحدة حلوة كدة واقفة تقولي هتجوزك يا سمير لحد ما أتجوزتها والعلاقة اللي بينهم مش زوج وزوجة بس في صحوبية وفي جدعنة وفي شهامة".

وأضافت يسرا، خلال حوارها ببرنامج " مساء دي أم سي " المذاع على قناة "دي إم سي" أمس الأربعاء، أنه عندما كانت والدتي في المستشفى، دلال عبد العزيز وميرفت وبوسي شلبي ميسبونيش أبدا، قائلةً: "كل يوم كانوا يجولي ويعملولي أكل ويبعتهولي ومسابونيش".

وأوضحت يسرا أن "الصداقة القوية محدش يقدر يخترقها ولا يكسرها ولا يلغيها مهما حصل و اللي بيني و بينهم كبير أوي و أكبر من توقعات أي حد و الكنز الأساسي في حياتك لما ربنا يديك صديق فتخيل لو حبة بقي كبار كدا وبيخافوا عليك و بيحبوك فا انت غني اوي".

فيما تحل الفنانة يسرا ضيفة على برنامج مساء dmc ، والذى يقدمه الإعلامي رامي رضوان .

ليلة العيد :



ومن المقرر ان تشارك الفنانة يسرا فى بطولة فيلم ليله العيد تأليف أحمد عبد الله، ويشارك فى بطولته سميحة أيوب، ريهام عبد العفور، سيد رجب، يسرا اللوزي، عبير صبري، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين.

وكانت يسرا قالت في تصريح لـ “صدى البلد” : أن تصوير فيلم “ليلة العيد” توقف بسبب إصابتي بفيروس كورونا وانشغالي في تصوير مسلسلي الأخير “حرب أهلية”، فضلا عن انشغال المخرج سامح عبد العزيز فى تصوير فيلمه «تماسيح النيل».

وأضافت، العمل يقدم فكرة جديدة ومختلفة وأتمنى ان ينال اعجاب الجمهور خاصة انه مليء بالتشويق والاثارة ويشارك في البطولة كل من سيد رجب وعبير صبري وتأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.